České dráhy prepravili za 1. polrok 2023 medziročne o 4 mil. ľudí viac

Praha 25. augusta (TASR) - České dráhy (ČD) prepravili za prvý polrok 2023 viac než 79 miliónov cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o štyri milióny ľudí. Najväčší záujem je o medzištátnu dopravu a linky, kde sú moderné vlaky, nové služby a krátke cestovné časy. V piatok to v tlačovej správe uviedli ČD, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Najväčší nárast v preprave sledujeme na medzištátnych linkách. Tam už prepravujeme viac cestujúcich než v roku 2019. Za oživením sú najmä turisti zo zahraničia vrátane tých zo zámoria, napríklad z Ameriky," vysvetlil generálny riaditeľ ČD Michal Krapinec. Hlavný dôvodom je podľa neho jednak pretrvávajúci odložený dopyt po zahraničných dovolenkách a tiež zvyšujúca sa popularita železničnej dopravy pri voľnočasových cestách.



Vo vnútroštátnej doprave sa do vlakov podľa Krapinca vracajú cestujúci najmä na linkách, na ktorých premávajú moderné vlaky, ponúkajú sa nové služby a skracujú sa cestovné časy. Sú to napríklad Západné alebo Južné expresy.



Preprava cestujúcich na linkách, ktoré prevádzkujú České dráhy, sa podľa spoločnosti už vyrovnala s predcovidovými rokmi 2015 až 2019. "Oproti roku 2019 prepravili ČD síce len 86 percent cestujúcich, ale tento pomer je skreslený zmenou dopravcu na niektorých linkách od roku 2019," vysvetlila dopravná spoločnosť.



Záujem o cestovanie je podľa ČD stále čiastočne ovplyvnený zmenou návykov z obdobia pandémie. Pretrváva vyššia miera práce z domu, viac ako pred rokom 2020 sa využívajú videokonferencie. Zároveň však dochádza k nárastu dopytu ľudí, ktorí cestujú za voľnočasovými aktivitami, dodala spoločnosť.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)