České dráhy v reakcii na výstrahu ČHMÚ aktivujú pohotovostnú službu

Praha 11. septembra (TASR) - V dôsledku extrémnych zrážok, pred ktorými na najbližšie štyri dni v stredu varovali českí meteorológovia, môže dôjsť ku komplikáciám aj v železničnej doprave. České dráhy (ČD) v reakcii na výstrahu aktivujú pohotovostnú službu, aby zmiernili dôsledky komplikácií. Uviedol to Filip Medelský z komunikačného oddelenia ČD, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V súvislosti s výstrahou Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pred extrémnymi zrážkami v nasledujúcich dňoch aktivujeme pohotovostné služby, ktoré budú zamestnanci Českých dráh plniť tak, aby zmiernili dôsledky komplikácií v premávke, zaistili informovanie o mimoriadnych udalostiach a posilnili starostlivosť o cestujúcich," spresnil Medelský.



V dôsledku extrémnych zrážok môže podľa ČD dôjsť k poškodeniu tratí, prípadne môžu do koľajiska spadnúť stromy, čo môže skomplikovať železničnú dopravu. ČD preto posilnili personálne aj materiálne kapacity a cestujúcich žiadajú, aby sledovali aktuálne informácie o premávke na železnici.



"Prosíme cestujúcich, aby sa na možné komplikácie pri cestovaní preventívne pripravili, vybavili sa na cestu dostatočným množstvom tekutín, jedlom, prípadne liekmi, ktoré pravidelne užívajú, a to aj v prípade ciest na kratšiu vzdialenosť," dodal Medelský.



Český minister životného prostredia Petr Hladík v stredu uviedol, že v Česku hrozí podobná situácia ako v rokoch 1997 a 2002, keď krajinu postihli rozsiahle povodne. Šéf rezortu vnútra Vít Rakušan požiadal starostov, aby si skontrolovali povodňové a evakuačné plány. Ľudí v oblastiach, kde hrozia extrémne zrážky, vyzval, aby si pripravili evakuačný kufor.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)