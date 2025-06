České opozičné hnutie ANO chce vláde vysloviť nedôveru

Praha 12. júna (TASR) - České opozičné hnutie ANO vo štvrtok požiadalo o zvolanie mimoriadnej schôdze Poslaneckej snemovne českého parlamentu, na ktorej chce vyvolať hlasovanie o nedôvere vláde premiéra Petra Fialu. Kabinet by mal podľa ANO skončiť pre tzv. bitcoinovú kauzu, kvôli ktorej podal demisiu minister spravodlivosti Pavel Blažek. Na sociálnej sieti X o tom informovala predsedníčka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Informuje o tom TASR podľa portálu Novinky.cz



„Nemáme na výber. Práve som v mene poslaneckého klubu ANO podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k vysloveniu nedôvery vláde Petra Fialu. Prvej vláde, ktorá spolupracovala s mafiou,“ vysvetlila krok Schillerová.



Bývalá ministerka financií mimoriadnu schôdzu avizovala už v stredu. Podľa portálu Novinky.cz by sa mohla konať na budúci utorok, ale konečné slovo bude mať predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová. Na odvolanie vlády je potrebná nadpolovičná väčšina z 200 poslancov, koalícia disponuje 104 hlasmi poslancov.



Opozícia vládu kritizuje pre tzv. bitcoinovú kauzu, v ktorej v minulosti odsúdený podnikateľ a obchodník s drogami Tomáš Jiřikovský daroval ministerstvu spravodlivosti bitcoiny za zhruba miliardu korún. Existuje podozrenie, že mohli pochádzať z nelegálnej činnosti. Pre prijatie daru rezignoval minister spravodlivosti Blažek, ktorého na poste nahradila právnička Eva Decroix.



ANO už v uplynulých dňoch vyzvalo vládu na demisiu. Jej predseda Fiala to však neplánuje urobiť a nevidí ani dôvody na zmeny vo svojom kabinete.