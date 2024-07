České hnutie SPD sa pridá k novej frakcii Európa suverénnych národov

Praha 9. júla (TASR) - České opozičné hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) sa pridá k Alternatíve pre Nemecko (AfD) a ďalším stranám do novej frakcie v Európskom parlamente s názvom Európa suverénnych národov. Oficiálne by podľa predsedu hnutia SPD Tomia Okamuru mala v Bruseli vzniknúť v stredu. Uviedol to v utorok pred začiatkom rokovania českej Poslaneckej snemovne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Po skúsenostiach z vyjednávania pred piatimi rokmi je dôležité, aby sme pri založení frakcie boli čo najskôr, aby sme pre nášho europoslanca vyrokovali čo najlepšie portfólio a mohli čo najlepšie obhajovať náš program," vysvetlil predseda hnutia. SPD v voľbách do EP neobhájila doterajšie dva mandáty a má tak len jedného europoslanca.



Program frakcie je podľa Okamuru ideálny. "Je to, samozrejme, proti Green Dealu, aj proti migrácii, ale vyslovene aj proti islamizácii Európy. Je to aj o tom, že chceme, aby sa právomoci z Bruselu čo najviac vracali na národnú úroveň, aby rozhodovali národné štáty," priblížil program vznikajúcej frakcie šéf SPD.



Práve tu podľa svojich slov vidí rozdiel s už vzniknutou frakciou Patrioti pre Európu, ktorú spoluzaložilo druhé české opozičné hnutie ANO Andreja Babiša. Patrioti podľa Okamuru naivne veria, že EÚ pôjde reformovať zvnútra, zatiaľ čo ich frakcia chce vrátiť Európu k spolupráci suverénnych národov.



Vedúcou silou vo vznikajúcej frakcii je podľa slov Okamuru práve nemecká AfD, čo bol aj rozhodujúci dôvod, prečo sa SPD rozhodla pridať práve do tejto skupiny. V Patriotoch je najsilnejšie zastúpené Francúzsko s 30 poslancami Národného združenia (RN). Francúzsko však podľa Okamuru v EÚ stráca vplyv. "Celú EÚ dnes vedie Nemecko, či už v téme migrácie alebo v téme Green Dealu. Ako to rozhodnú Nemci, tak to bude," dodal.



Hnutie SPD bolo predtým súčasťou frakcie Identita a demokracia. Tá sa však po voľbách rozpadla a viaceré strany z nej vrátane francúzskej RN či talianskej Ligy sa pridali k Patriotom.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)