Inštitúcie v ČR boli cieľom útoku skupiny spájanej s ruskou rozviedkou

Praha 3. mája (TASR) - Niektoré české inštitúcie boli od roku 2023 cieľom útokov skupiny APT28 spájanej s ruskou vojenskou rozviedkou GRU. Využívali dovtedy neznámu zraniteľnosť aplikácie Microsoft Outlook. V piatok to s odvolaním sa na informácie spravodajských služieb uviedlo české ministerstvo zahraničných vecí. ČR vyzvala Rusko, aby s týmito aktivitami prestalo, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Česko je opakovanými kybernetickými útokmi štátnych aktérov znepokojené. Sme odhodlaní na toto neakceptovateľné konanie dôrazne reagovať spoločne s európskymi aj medzinárodnými partnermi," zdôraznil český rezort diplomacie. Aktivity ruského štátneho aktéra APT28, ktorý podľa ministerstva dlhodobo robí kyberšpionážnu kampaň v európskych krajinách, odsúdilo aj Nemecko, EÚ a NATO.



Spôsob uskutočnenia kyberútokov a ich zameranie zodpovedalo podľa ministerstva práve profilu aktivít aktéra APT28, ktoré sa podľa ich slov zameriava na Česko dlhodobo. Konanie je v rozpore s normami OSN pre zodpovedné správanie sa štátov v kybernetickom priestore a ďalšími medzinárodnými záväzkami, podotkol rezort. V kontexte blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu, národných volieb vo viacerých európskych krajinách či pokračujúcej agresie Ruska na Ukrajine sú podľa českého ministerstva tieto činy obzvlášť závažné a odsúdeniahodné.



Podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského sa Rusko dlhodobo snaží rôznymi spôsobmi rozvrátiť demokraciu a bezpečnosť Česka. "Príkladov máme mnoho: výbuch vo Vrběticiach, vplyvová operácia Voice of Europe alebo kybernetické útoky. Česká diplomacia bude vždy Česko proti ruskému imperializmu brániť," napísal na sociálnej sieti X.



Rezort dodal, že kybernetické útoky proti politickým subjektom, štátnym inštitúciám a kritickej infraštruktúre sú nielen ohrozením národnej bezpečnosti, ale narúšajú aj demokratické procesy, na ktorých je založená slobodná spoločnosť. "České úrady budú pokračovať v krokoch posilňujúcich odolnosť vládnych inštitúcií aj súkromného sektora," dodalo ministerstvo.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)