České Lidové noviny založené v roku 1893 v tlačenej podobe končia

Praha 16. júla (TASR) - Najstarší doteraz vychádzajúci denník v Česku, Lidové noviny, v tlačenej podobe končí. Noviny založené v roku 1893 prestanú vychádzať ku koncu augusta. V utorok to oznámila mediálna skupina Mafra, ktorá denník vlastní. Webový portál lidovky.cz bude fungovať naďalej a posilní sa jeho názorová sekcia. Vydavateľstvo to zdôvodnilo vývojom na trhu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vzhľadom na vývoj na trhu pristúpi mediálna skupina MAFRA k úpravám vo vydávaní tlačenej aj online verzie Lidových novín... Ku koncu augusta mediálna skupina Mafra ukončí samostatné vydávanie denníka Lidové noviny v tlačenej podobe," uviedlo vydavateľstvo s tým, že predplatiteľom ponúkne za rovnakú cenu denník Mladá fronta DNES, ktorý tiež spadá do jeho portfólia.



MF DNES zároveň preberie najúspešnejšiu víkendovú prílohu Lidových novín Orientace. Web lidovky.cz podľa Mafry významne rozšíri sekciu komentárov a glos, ktorú podľa nej čitatelia preferujú a v novinách mala dlhoročnú tradíciu.



Lidové noviny boli založené v roku 1893 a počas svojej histórie sa stali významným a vplyvným českým médiom, do ktorého prispievali aj československí prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk či Edvard Beneš. V čase ich najslávnejšej éry počas prvej Československej republiky boli ich redaktormi známi českí spisovatelia vrátane bratov Čapkovcov. Významnú rolu zohrali v období nežnej revolúcie, pred ňou vychádzali ako samizdatové noviny.



Vydavateľstvo Mafra patrilo od roku 2013 do roku 2023 do koncernu Agrofert, ktorý založil český expremiér Andrej Babiš. Vlani Mafru kúpila skupina Kaprain podnikateľa Karla Pražáka.