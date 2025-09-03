< sekcia Zahraničie
České ministerstvo sa dohodlo s kupcami bitcoinov
Štát podľa Fialu o nič nepríde.
Autor TASR
Praha 3. septembra (TASR) - České ministerstvo spravodlivosti podpísalo dohodu s kupcami bitcoinov, ktoré mu daroval Tomáš Jiřikovský, v minulosti odsúdený za prevádzku internetového trhoviska s drogami a zbraňami. V stredu to oznámil český premiér Petr Fiala. Štát podľa neho o nič nepríde, zostanú mu bitcoiny aj finančné prostriedky, informuje spravodajkyňa TASR.
„Ministerstvo spravodlivosti dnes podpísalo dohodu s ľuďmi, ktorí od štátu vydražili predmetné bitcoiny. Dohoda je férová pre obe strany a vďake nej sa Česko vyhne možným a tiahnucim sa právnym sporom... Štátu zostávajú bitcoiny a finančné prostriedky v súčasnej hodnote okolo jednej miliardy korún,“ povedal Fiala.
Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci zároveň v stredu oznámilo, že neodporúča, aby ministerstvo zverejnilo celé znenie auditu týkajúceho sa bitcoinov, ktoré preň vypracovala externá firma. Toto odporúčanie musia podľa Fialu všetci rešpektovať. Dodal, že zo strany vlády či ministerstva tak už bolo urobené všetko, čo bolo možné urobiť, a ďalšie kroky sú na orgánoch činných v trestnom konaní. Vláda podľa neho na chybu reagovala rýchlo, konala transparentne a príkladne.
Ministerka spravodlivosti Eva Decroix dodala, že štátu zostal celý bitcoinový dar či už vo forme kryptomeny alebo peňazí a s hlavnými kupcami rezort vysporiadal ich nároky na náhradu škody. Ich výšku však neuviedla. Podotkla, že dohoda Česku ušetrí reputačné náklady na dlhé a zložité súdne konania s neistým výsledkom.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
