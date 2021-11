Česko objednalo antivirotikum na liečbu ochorenia Covid-19

Praha 22. novembra (TASR) - České ministerstvo zdravotníctva si objednalo približne 5000 dávok antivirotika molnupiravir určeného na liečbu covidu. Tieto liek od spoločnosti MSD podávaný formou piluliek v piatok odporučila Európska lieková agentúra (EMA) na liečbu rizikových pacientov, u ktorých hrozí, že sa u nich vyvinie ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Informoval o tom v pondelok portál Novinky.cz s odvolaním sa na denník Právo.



Dostupnosť antivirotika, ktoré je formou tabliet možné podať ihneď na začiatku ochorenia a dokáže zabrániť rozvinutiu ťažkého priebehu, by mohla podľa podpredseda Českej imunologickej spoločnosti Ilju Stříža do určitej miery nahradiť drahú liečbu monoklonálnymi protilátkami.



"Výhodou je okrem nižšej ceny najmä tabletková forma lieku, ktorá umožňuje, aby bol liek podávaný praktickými lekármi bezprostredne po zistení pozitivity," vysvetlil Stříž.



Zatiaľ však podľa neho nie je pravdepodobné, že by si pacienti túto liečbu naordinovali sami doma.



"Zatiaľ nie je dosť skúseností s prípadnými nežiadúcimi účinkami, a preto by mal byť liek podávaný iba osobám, u ktorých hrozí riziko ťažkého priebehu," uviedol Stříž.



České úrady však ešte musia vyriešiť administratívne prekážky a musia tiež aspoň dočasne schváliť použitie zatiaľ neregistrovaného lieku. Aby si liek ľudia mohli vyzdvihovať na predpis v lekárni, musí sa tiež vyriešiť preplácanie preparátu zdravotnými poisťovňami.



Po perorálnom antivirotiku molnupiravir od spoločností Ridgeback Biotherapeutics a Merck Sharp & Dohme ako prvá siahla Británia. Tento liek sa odporúča podávať rizikovým pacientom — napr. seniorom nad 60 rokov — s príznakmi ochorenia COVID-19 najdlhšie päť dní pri miernom alebo strednom priebehu ochorenia.



Podľa EMA je možné molnupiravir použiť aj napriek tomu, že nie je zatiaľ v EÚ registrovaný. EMA ho odporúča na liečbu dospelých, ktorí nepotrebujú doplnkový kyslík a sú vystavení riziku vážneho priebehu covidu.