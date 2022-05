České Národné múzeum pomôže ochrániť pamiatky na Ukrajine

Praha 10. mája (TASR) - České Národné múzeum poslalo na Ukrajinu materiál potrebný na to, aby mohli byť ukrajinské pamiatky zachované aj pre ďalšie generácie.



Zásielka obsahuje bublinkové fólie, nehorľavé textílie, polyetylénové peny, ale aj dosky na zadebnenie okien či hasiace prístroje, informuje spravodajská stanica ČT24.



Kamióny naložené obalovým aj reštaurátorským materiálom a ďalším vybavením vyrazili v utorok na žiadosť vojnou zasiahnutej Ukrajiny a s poverením od českej vlády.



České ministerstvo kultúry vyčlenilo na záchranu ukrajinských pamiatok vyše dva milióny korún (približne 80.000 eur).



Zabezpečením potrebného materiálu bolo poverené Národné múzeum, ktoré má so záchranou kultúrneho dedičstva ohrozeného vojnou skúsenosti už z Afganistanu či Sýrie.



Pracovníci organizácie s názvom Mimoriadna iniciatíva na záchranu dedičstva (HERI), ktorá zastupuje 75 ukrajinských múzeí, si náklad prevezmú na hraniciach s Poľskom.



Národné múzeum počíta aj s ďalšou pomocou pre ukrajinské múzeá a galérie. To sa však netýka len dodávok materiálu na ochranu pamiatkovo hodnotných predmetov alebo ich evakuáciu.



"Máme k dispozícii depozitáre na uloženie predmetov a tiež reštaurátorské kapacity na obdobie povojnovej obnovy," uviedol český minister kultúry Martin Baxa.



Prispieť na záchranu ukrajinského kultúrneho dedičstva môžu aj návštevníci Národného múzea – napríklad 18. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, keď je vstup zadarmo.