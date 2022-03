České nemocnice plánujú špeciálne zdravotnícke centrá pre utečencov

Praha 16. marca (TASR) - České ministerstvo zdravotníctva plánuje, že v republike vzniknú špeciálne centrá pre zdravotnú starostlivosť o ukrajinských utečencov. Majú fungovať vo fakultných nemocniciach, pričom prvé by mohlo byť otvorené už na budúci týždeň. Rezort tak chce riešiť nápor na starostlivosť, ktorú bežne poskytujú praktickí lekári.



Základnú zdravotnú starostlivosť zatiaľ zabezpečujú asistenčné centrá, kde sa predpisujú základné lieky na kašeľ, bolesť alebo zažívacie problémy. "Najčastejšie sa tu riešia rôzne bolesti hlavy či zubov. Samozrejme, tí ľudia bývajú po ceste vyčerpaní," uviedol zdravotník v asistenčnom centre Českého Červeného kríža v okrese Blansko Tomáš Růžička.



Rezort zdravotníctva zisťuje, ako sa o ukrajinských utečencov postarať i v budúcnosti počas celého ich pobytu v Česku. Všeobecná zdravotná poisťovňa totiž do stredajšieho rána registrovala už viac ako 170.000 nových poistencov, pričom takmer polovicu z nich tvoria deti. Podľa prepočtov poisťovne by tak každý pediater musel prijať až 50 nových pacientov.



"Najlepšie by bolo, ak by sa v každom kraji zriadilo aspoň jedno zdravotnícke centrum pre ukrajinských utečencov, ktoré bude zamerané najmä na pediatrickú, gynekologickú, internú a chirurgickú pomoc," vysvetlil hovorca ministerstva zdravotníctva Ondřej Jakob, ktorého v stredu citovala stanica ČT24.



Podľa rezortu by sa na týchto miestach mohli uplatniť aj ukrajinské zdravotné sestry a mohli by vypomáhať ukrajinskí lekári, ktorí ešte musia získať atestáciu a naučiť sa po česky.



Podľa predsedu Asociácie krajov a hajtmana Juhočeského kraja Martina Kubu to však nebude ľahké. "Jednoduchá predstava, že ministerstvo vydá pokyn, aby to zariadili nemocnice, je absurdná, pretože to bude narážať na ľudské kapacity – lekárov a sestry. Treba o tom ešte veľmi poctivo diskutovať," vyhlásil. Rokovanie s vládou na túto tému sa podľa neho uskutoční na budúci týždeň.