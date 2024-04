České občianstvo vlani získalo najviac Rusov za posledných 20 rokov

Praha 3. apríla (TASR) — O české štátne občianstvo vlani úspešne požiadalo 1166 Rusov, čo je zhruba o štvrtinu viac ako v roku 2022, keď sa začala vojna na Ukrajine. Zároveň je to najviac za posledné dve desaťročia, informuje TASR na základe správy webu Novinky.cz.



Zo správ ministerstva vnútra o situácii v oblasti migrácie a integrácie cudzincov v Česku vyplýva, že najviac žiadateľov o české občianstvo z Ruska sa doposiaľ prihlásilo v roku 2021, a to 917. V roku 2022 toto číslo mierne kleslo na 798, uviedol pre Novinky.cz hovorca rezortu Ondřej Krátoška.



Zatiaľ čo v rokoch 2001 až 2013 získalo ročne občianstvo 100 až 200 Rusov, v roku 2014 už tento počet atakoval hranicu 500 osôb. Staršie údaje ministerstvo vnútra neposkytlo.



Celkovo žije v Česku okolo 40.000 ľudí hlásiacich sa k ruskej národnosti, z toho 24.000 trvalo a 16.000 prechodne.



Štatistiky však neuvádzajú, koľko žiadostí o občianstvo zo strany Rusov úrady odmietli. Ministerstvo vnútra totiž neeviduje počet zamietnutých žiadostí alebo žiadostí, u ktorých došlo k zastaveniu konania, podľa doterajšej štátnej príslušnosti žiadateľa.



Podľa Andrey Krchovej z Konzorcia mimovládnych organizácií pracujúcich s migrantmi vyšší počet žiadateľov o občianstvo medzi Rusmi ukazuje, že sa nechcú do svojej vlasti vrátiť. Občianstvo môže získať iba človek, ktorý v Česku žije viac ako desať rokov. „Myslím si, že tí ľudia chcú skôr pretrhať väzby s Ruskom, než že by v tom bolo nejaké nebezpečenstvo pre Českú republiku,“ dodala.



Igor Zolotarev zo spolku Ruská tradícia považuje vyšší záujem Rusov o české štátne občianstvo za prejav straty nádeje jeho krajanov na zlepšenie situácie v ich krajine a na koniec vojny na Ukrajine. Impulzom k zmene názoru mohla byť aj mobilizácia.