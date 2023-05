České odbory sa pripravujú na možný štrajk, zriadili celoštátny výbor

Praha 30. mája (TASR) - České odbory v utorok postúpili do ďalšej fázy odporu proti vládnemu balíku úsporných opatrení a zriadili celoštátny štrajkový výbor. Predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula zároveň oznámil, že koncom júna sa uskutočnia koordinované protestné akcie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"ČMKOS prešla do novej fázy. Dosiaľ to bola štrajková pohotovosť, dnes bol zriadený na úrovni ČMKOS štrajkový výbor s celoštátnou pôsobnosťou," vyhlásil Středula.



Vedenie odborov vyzvalo členské zväzy, aby tento krok nasledovali a vytvorili štrajkové výbory na úrovni odborových organizácii, firiem a subjektov podľa svojho uváženia. "Dôvodom je byť pripravení na možnosť aj prípadnej celoštátnej protestnej akcie," vysvetlil šéf odborárov.



Zároveň budú vyžadovať mimoriadne zvolanie tripartity s cieľom zmeniť konsolidačný balík opatrení tak, aby podľa slov Středulu nebol škodlivý pre zamestnancov a seniorov. "Predložili sme návrh pripomienok a budeme očakávať, že vláda sa vyjadrí," dodal s tým, že potrebný je sociálny dialóg, ktorý však vláda nevedie.



Vláda v polovici mája predstavila 58 opatrení na konsolidáciu verejných financií, ktoré by mali v budúcom roku znížiť schodok štátneho rozpočtu o 94 miliárd korún (približne štyri miliardy eur).



Odbory opatrenia od začiatku kritizujú a pred dvomi týždňami vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Okrem konkrétnych zmien im prekáža to, že s nimi o jednotlivých opatreniach vláda nehovorila. Neskôr dali kabinetu dvojtýždňové ultimátum, aby začal "seriózne rokovania".



Český premiér Petr Fiala označil postoj ČMKOS a vyhlásenie štrajkovej pohotovosti za nezodpovedné. Neprispieva podľa neho k dialógu v spoločnosti.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)