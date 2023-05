České odbory vyhlásili v reakcii na vládne úspory štrajkovú pohotovosť

Praha 15. mája (TASR) - Českomoravská konfederácia odborových zväzov (ČMKOS) vyhlásila v pondelok s okamžitou platnosťou štrajkovú pohotovosť. Oznámil to jej predseda Josef Středula po odborárskom rokovaní. Ide o reakciu na vládny balík úsporných opatrení, ktoré majú znížiť deficit štátneho rozpočtu. Odbory kritizujú, že s nimi o jednotlivých zmenách nikto nehovoril, informuje spravodajkyňa TASR na základe stanice ČT24.



Středula zdôraznil, že pre odbory ide o vážnu situáciu. "Sme presvedčení, že to, čo sa odohralo vo štvrtok, prekročilo všetky hranice, ktoré sme si dokázali predstaviť," vyhlásil šéf ČMKOS. Vládu sa podľa jeho slov snažili pol roka presvedčiť, aby s nimi rokovala. "Či už v rôznych pracovných tímoch alebo priamo s nami alebo na bilaterálnej báze, ale nič sa neodohralo," priblížil. Zmeny vyplývajúce z úsporných opatrení podľa neho pocítia najmä zamestnanci, ktorým sa zrušia viaceré benefity.



Premiér Petr Fiala v nedeľnej relácii ČT Otázky Václava Moravca vyhlásil, že vláda nebude ustupovať žiadnemu nátlaku. "Predsa si nebudeme vynucovať to, že budeme žiť na dlh a krajina sa rúti do katastrofy, nejakými štrajkmi," reagoval na možné protesty Fiala. Zdôraznil, že je nutné urobiť všetky oznámené opatrenia, inak štát skrachuje.



Česká vláda minulý týždeň predstavila 58 opatrení, ktorých cieľom je konsolidovať verejné financie. V budúcom roku by podľa Fialu mali znížiť schodok štátneho rozpočtu o 94 miliárd korún (približne štyri miliardy eur). Výrazne sa zoškrtajú štátne dotácie, zvýšia sa niektoré dane, zrušených bude 22 daňových výnimiek vrátane zľavy na študenta či takzvaného "škôlkovného". Zdražie ročná diaľničná známka, znovu sa zavedie nemocenské poistné pre zamestnancov či zvýšia odvody živnostníkom.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)