České odbory vyzvali vládu na reguláciu cien a zvýšenie mzdy

Praha 8. októbra (TASR) - Odborári na demonštrácii na Václavskom námestí v Prahe vyzvali českú vládu na reguláciu cien, zvýšenie minimálnej mzdy a sociálnych dávok či na zoštátnenie kritickej infraštruktúry. Požadujú tiež, aby vláda pripravila národný protikrízový plán, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Právo na jedlo a teplo domova patrí medzi ľudské práva a je povinnosťou vlády ich ochraňovať," uviedli vo vyhlásení. Od chudobných ľudí nemožno podľa nich očakávať, že budú platiť "neúnosne vysoké účty". Požadujú preto zoštátnenie kritickej infraštruktúry štátu v oblasti energetiky či vodného hospodárstva. "Energie sa musia stať verejným majetkom a nie byť nástrojom extrémnych špekulácií ohrozujúcich celé regióny a štáty," uviedli odbory.



Od vlády žiadajú účinné opatrenia na skrotenie inflácie, predovšetkým výraznou reguláciou cien energií a marží. "Nechceme nič iné než to, čo robia už pol roka aj dlhšie iné krajiny Európskej únie a ich miera inflácie je v porovnaní s Českou republikou podstatne nižšia," vysvetlili.



Zamestnancov odborári považujú za obete krízy, ktorú nespôsobili. "Je nevyhnutné, aby (vláda) bezodkladne zvýšila nielen minimálnu mzdu, ale tiež sociálne dávky, vrátane príspevku na starostlivosť a rodičovského príspevku," uviedli.



"Vláda, uvedom si, že to demonštranti nerozdeľujú ľudí. To robíte vy, robíte tu Česko pre bohatých a Česko pre chudobných," napísal Středula na Twittri. Na demonštrácii sa zúčastnila aj bývalá ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová. "Som dnes na Václaváku. Protestujem proti tejto neschopnej vláde," napísala na Twittri.



Protest trval asi hodinu a pol a zakončila ho štátna hymna. Protestujúci zaplnili hornú časť Václavského námestia, podľa odhadov polície ich boli nižšie jednotky tisíc. "Je tu taký počet ľudí, že je väčší než počet členov mnohých českých politických strán," odpovedal Středula na otázku týždenníka Respekt, či ho nesklamala nízka účasť. Na akciu dohliadala viac než stovka policajtov a členovia antikonfliktného tímu.