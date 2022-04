Českí poslanci označili masaker v Buči za vojnový zločin

Ukrajinský vojak kráča okolo mŕtveho tela muža počas kontroly nástražných pásc v meste Buča pri Kyjeve počas 38. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v sobotu 2. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Praha 5. apríla (TASR) - Českí poslanci v utorok jednohlasne odsúdili brutálny postup ruských vojsk v ukrajinskom meste Buča a označili ho za vojnový zločin. TASR prevzala správu zo spravodajského serveru Novinky.cz.Za uznesenie odsudzujúce "masaker" v Buči hlasovalo všetkých 153 prítomných poslancov dolnej komory českého parlamentu. V dokumente sa tiež uvádza, že Česko by sa malo zapojiť do príprav na ustanovenie medzinárodného súdneho tribunálu pre stíhanie páchateľov všetkých zločinov spáchaných na Ukrajine zo strany Ruskej federácie.Minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský na utorkovej schôdzi poznamenal, že ruskí vojaci sa zverstiev dopustili nielen v Buči, ale páchajú ich aj v iných mestách, napríklad v Mariupole.povedal.Podpredseda Poslaneckej snemovne Jan Bartošek na margo zabíjania civilistov v Buči vyhlásil:zdôraznil.Bartošek tiež uviedol, že sankcie voči Moskve by mali byť ešte prísnejšie. Myslí si napríklad, že všetky ruské banky by mali byť odpojené od medzinárodného bankového systému SWIFT. Apeloval tiež na vylúčenie Ruska zo všetkých medzinárodných organizácií a na dôslednejší boj proti ruskej propagande a dezinformáciám. Poslanci tiež vyzvali vládu ČR, aby pracovala na odklonení sa od ruského plynu a ropy.