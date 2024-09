České školy dostali aj v stredu výhražný e-mail, že sú zamínované

Praha 4. septembra (TASR) - České školy dostali aj v stredu výhražný e-mail o tom, že sú zamínované. Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že prijme také opatrenia, ktoré budú do režimu vyučovania zasahovať čo najmenej, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Obdobný e-mail dostali stovky základných škôl v ČR aj v utorok a českí policajti už večer avizovali, že sa v stredu možno vyhrážky zopakujú, pričom by sa to malo týkať nielen základných, ale všetkých typov škôl.



V stredu ráno to na sieti X potvrdili. "Včera sme upozorňovali, že podľa našich zistení bude obdobný e-mail rozoslaný aj dnes. Školy nám začínajú túto skutočnosť potvrdzovať a rovnako ako včera, aj dnes prijmeme opatrenia, ktoré budú čo najmenej zasahovať do bežného vyučovacieho režimu," napísalo policajné prezídium.



Podobným prípadom sa zaoberá tiež slovenská polícia. Na stovkách slovenských škôl bola v utorok nahlásená bomba a v stredu im prišli výhražné e-maily o zamínovaní. Policajné zbory oboch krajín preto v tejto veci spolupracujú. V Česku sa prípadom zaoberá aj Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)