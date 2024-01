České školy po streľbe v Prahe aktualizujú bezpečnostné plány

Praha 3. januára (TASR) - Školy v reakcii na streľbu na Univerzite Karlovej (UK) v Prahe budú meniť vnútorné predpisy. Študenti aj zamestnanci absolvujú bezpečnostné školenia a vznikne tiež manuál pre oblasť bezpečnosti. Po rokovaní s rektormi vysokých škôl, políciou a ministerstvom vnútra to v stredu oznámil český minister školstva Mikuláš Bek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Kľúčovým opatrením, ktoré je potrebné realizovať v krátkodobom horizonte, je podľa neho úzka spolupráca medzi vedením škôl a políciou. Zmeny vnútorných opatrení na jednotlivých fakultách budú závisieť od technického stavu budov. Za vhodné riešenie nepovažuje plošné zavádzanie bezpečnostných rámov – to sa podľa neho nedeje ani v krajinách, kde je takýchto udalostí viac.



Štandardom v Spojených štátoch je podľa neho napríklad to, že študent nemôže nosiť po budove veľkú batožinu, akú mal napríklad strelec v Prahe, ale musí si ju niekde odložiť. Za dôležité považuje aj zavedenie informačných systémov na varovanie študentov a zamestnancov školy.



Oznámil tiež vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať strednodobými krokmi – bude vyhodnocovať stav legislatívy či pracovať na tvorbe manuálu pre VŠ v oblasti bezpečnosti. Skupina sa prvýkrát zíde budúcu stredu. Z dlhodobého hľadiska označil za dôležitú aj širšiu politickú diskusiu o regulácii nosenia zbraní v ČR.



Rektorka UK a predsedníčka Českej konferencie rektorov Milena Králíčková sa poďakovala za pomoc a podporu, ktorú UK dostáva. "Vlna podpory a pomoci znamená to, že sa akademická obec, pevne verím, aj vďaka vašej pomoci bude postupne zotavovať a že sa k akademickému životu na UK postupne vrátime," povedala rektorka.



Fakulty UK si budú podľa nej voliť rôzne bezpečnostné opatrenia, záleží to na budovách, v ktorých sa daná fakulta nachádza. Univerzita má 17 fakúlt, ktoré sídlia vo viac než 190 budovách. "Teraz robíme akútne opatrenia, ale spamätávanie sa z celej udalosti bude beh na dlhú trať," dodala.



Podľa námestníka policajného prezidenta Tomáša Lercha je spoločným cieľom aktualizovať bezpečnostné plány škôl a vniesť do povedomia to, že bezpečnosť nie je samozrejmá a je nutné na nej pracovať. Polícia bude pokračovať v preventívnych vzdelávacích seminároch. "Budeme pokračovať vo výcvikoch tejto situácie tak, aby – ak k niečomu takému dôjde – dotyční vedeli, ako sa majú správať, aby sme boli schopní eliminovať následky na minimum," doplnil Lerch.



K útoku v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe došlo 21. decembra 2023. Študent na mieste zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník napokon zastrelil aj sám seba.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)