České strany ANO a SPD podajú sťažnosť proti pandemickému zákonu

Praha 3. marca (TASR) - České strany ANO a SPD sa vo štvrtok dohodli na podaní spoločného návrhu na preskúmanie pandemického zákona, ktorého novelu vo februári odhlasovali koaličné zoskupenia SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a PIRSTAN (Piráti, STAN). Informujú o tom webové Novinky.cz.



"Pragmaticky sme sa dohodli, že podáme návrh na zrušenie zákona na Ústavnom súde," oznámil Radek Vondráček z ANO. Daný krok zdôvodnil tým, že na podanie žaloby je potrebných 41 podpisov poslancov. Podľa neho zákon nemusel byť prerokúvaný v stave legislatívnej núdze. "Vláda nevyužíva svoje právomoci," podotkol ďalej Vondráček.



Na jeho slová nadviazal šéf SPD Tomio Okamura, ktorý predniesol jednotlivé dôvody. "Po prvé nám vadí stav legislatívnej núdze," uviedol. "Boli sme obmedzení na možnostiach pripomienkovať zákon," povedal Okamura k skrátenému konaniu.



Súčasťou sťažnosti je aj napadnutie "možnosti obmedziť slobodu občanov diaľkovým spôsobom", čo naráža na nariaďovanie karantény alebo izolácie telefonicky či prostredníctvom SMS. "V neposlednom rade je tam aj obmedzenie slobody podnikania, čo je ústavou garantované právo," dodal Okamura.



Pandemickú novelu zákonodarcovia schvaľovali v čase, keď vláda českého premiéra Petra Fialu protikoronavírusové reštrikcie uvoľňovala, pripomínajú Novinky.



Minister zdravotníctva Vlastimil Válek už skôr povedal, že zhruba do polovice marca potrebuje zákonný rámec pre protikoronavírusové opatrenia v domovoch pre seniorov a v zdravotníckych zariadeniach, inak by musel požiadať kabinet o vyhlásenie núdzového stavu.



Novelu minister chápe ako poistku pre prípadné ďalšie vlny epidémie, ktoré by mohli prísť najmä na jeseň.