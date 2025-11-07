< sekcia Zahraničie
České strany si na budovu snemovne vyvesili vlastné ukrajinské vlajky
Svoje ukrajinské vlajky vyvesili kluby ODS, hnutie STAN a Piráti.
Autor TASR
Praha 6. novembra (TASR) - Krátko po tom, čo nový predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura vo štvrtok nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy Poslaneckej snemovne, jednotlivé poslanecké kluby zo svojich okien v rovnakej budove vyvesili vlastné vlajky v ukrajinských farbách. Namiesto pôvodne jednej tam sú teraz tri vlajky, píše TASR podľa správy serveru Novinky.cz.
Svoje ukrajinské vlajky vyvesili kluby ODS, hnutie STAN a Piráti. „My v ODS sme sa rozhodli urýchlene napraviť prvý krok nového predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru. Ukrajinská vlajka je v snemovni späť a visí z okien nášho poslaneckého klubu,“ napísali poslanci z ODS.
„Obvinenému predsedovi snemovne Okamurovi jeho trápne šaškovanie pri rebríku nevyšlo. Snemovňa nie je jeho majetok. Vlajka Ukrajiny ako vyjadrenie našej podpory krajine, ktorú denne bombardujú Putinovi teroristi, na budovu patrí,“ uviedla končiaca ministerka obrany za ODS Jana Černochová.
„Pán Okamura prvý deň vo funkcii ukázal, čo jediné vie: pošliapať hodnoty, ako je solidarita a odvaha podporovať krajinu napadnutú Ruskom,“ zhodnotili poslanci za hnutie STAN. „U nás sa nič nemení - vlajku, ktorú dnes Tomio Okamura hanebne zvesil, na budovu snemovne vraciame,“ vyhlásili Piráti.
Okamuru do funkcie predsedu PSP zvolili v stredu. Šéf SPD dlhodobo kritizuje ukrajinské vlajky ako symbol solidarity na verejných budovách v Česku. Jeho video zo zvesenia ukrajinskej vlajky z budovy Poslaneckej snemovne neskôr kritizovala napríklad jeho predchodkyňa Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.
