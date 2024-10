České súdy ochromil štrajk zamestnancov, požadujú vyššie platy

Praha 7. októbra (TASR) - Prevádzku českých súdov od pondelka ochromil trojdňový štrajk ich zamestnancov. Na súdoch nefungujú podateľne, pokladne či informačné centrá, mnohé pojednávania museli byť odročené alebo zrušené. Do štrajku, ktorý pre nízke platy vyhlásil Odborový zväz justície, sa podľa zväzu zapojilo 90 percent zamestnancov okresných súdov a asi 65 percent zamestnancov súdov vyšších inštancií. Na základe stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Referenti pre štrajk neodpovedajú na otázky, ľudia nemôžu nazerať do spisov či podávať dokumenty. Štrajkovať môžu len zamestnanci súdov, sudcom to zákon neumožňuje.



Zamestnanci protestujú proti tomu, že napriek požiadavkám na vysokoškolské vzdelanie ich platové ohodnotenie nezodpovedá odbornosti či množstvu zodpovednosti, ktorú majú. Podľa podpredsedníčky justičných odborov Marie Šafrovej sú pôvodné tarify zastarané a odbornosť ani náročnosť v nich nie je zohľadnená. Cieľom štrajku je dosiahnuť ich systémovú zmenu. Dočasným riešením by však mohol byť aj príplatok na základe nariadenia vlády, spresnila Šafrová.



Podľa českého ministra spravodlivosti Pavla Blažka je štrajk dôsledkom niekoľko desiatok rokov neriešeného nevhodného zaradenia pracovníkov v justícii aj v štátnom zastupiteľstve do platových tried. "Návrh riešenia už v zásade existuje. Štrajk chápem aj ako snahu odborov prispieť k jeho presadeniu. Minister spravodlivosti túto právomoc nemá," dodal Blažek.



Šafrová dodala, že odbory nebudú robiť žiadne politické vyhlásenia a nie sú v spore s nikým. "Zo všetkých vyjadrení mám pocit, že nás všetci chápu, všetci vedia, ako je naša situácia tristná, ale dosiaľ nikto nenašiel tú odvahu situáciu vyriešiť," myslí si podpredsedníčka zväzu.



Ak sa odbory s rezortom spravodlivosti do konca roka nedohodnú, budú podľa Šafrovej hroziť ďalšie štrajky. "Každý demokratický štát stojí na troch základných pilieroch – ide o moc výkonnú, zákonodarnú a súdnu. A tá súdna sa im borí," dodala s tým, že nejde o problém aktuálnej vlády, ale o dlhodobo neriešenú situáciu.