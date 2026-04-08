České tajné služby zasiahli proti ruským hackerom
Autor TASR
Praha 8. apríla (TASR) - Českí vojenskí spravodajcovia sa v priebehu marca zapojili do medzinárodnej operácie Masquerade, ktorú viedol americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a zasiahla proti ruským hackerom. Tí prostredníctvom ovládnutia siete routerov získavali citlivé informácie týkajúce sa najmä armádnych a vládnych inštitúcií či organizácií kritickej infraštruktúry. V stredu o tom informovalo Vojenské spravodajstvo (VZ) a tiež Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB). Ten podotkol, že cieľom hackerskej skupiny je kyberšpionáž, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Za útokom je podľa VZ skupina APT28, ktorá spadá pod ruskú vojenskú spravodajskú službu GRU. Hackerská skupina podľa správy FBI vybudovala globálnu sieť kompromitovaných routerov. Hackeri pri prieniku využili konkrétnu zraniteľnosť v určitých modeloch TP-Link, ktorá im umožnila získať neoprávnený prístup. Následne upravili ich konfiguráciu, ktorú prevzali aj ďalšie zariadenia pripojené na dané routery. Tým bola sieťová prevádzka pripojených počítačov a mobilov presmerovaná na DNS servery, ktoré kontroloval útočník. Na základe toho mohol útočiť na šifrovanú komunikáciu.
Skupina APT28 týmto spôsobom získavala heslá, autentifikačné tokeny a ďalšie citlivé informácie vrátane obsahov e-mailov či webovej komunikácie, ktoré by za normálnych okolností chránilo šifrovanie. Skupina takto zasiahla mnoho cieľov v Spojených štátoch a ďalších krajinách vrátane Česka.
„Nepriateľské spravodajské služby a im podriadené skupiny dnes na svoje operácie vo veľkej miere nevyužívajú vlastnú infraštruktúru. Namiesto toho v tichosti preberajú kontrolu nad tisíckami úplne bežných zariadení po celom svete - domácimi routermi, smart kamerami alebo firemnými počítačmi. Ich vlastníci o tom nevedia nič. Pre útočníka však tieto zariadenia tvoria globálnu sieť, cez ktorú skrýva svoju totožnosť, preposiela údaje z prevádzky alebo odpočúva komunikáciu napadnutých inštitúcií,“ vysvetlilo Vojenské spravodajstvo.
Preto podľa Vojenského spravodajstva nestačí blokovať jednotlivé útoky, ale obrana musí zasiahnuť celú infraštruktúru naraz a skôr, než útočník stihne reagovať. V tomto prípade VZ podľa svojho vyjadrenia upravilo nastavenie časti globálne zneužívanej infraštruktúry a zabezpečilo potenciálne zneužiteľné zariadenia na území ČR.
NÚKIB upozornil, že najväčšie riziko sa týka tých zariadení, ktoré používajú pôvodné administrátorské heslá. Užívateľom odporučil zmeniť pôvodné prihlasovacie údaje, aktualizovať firmware a tiež vypnúť alebo obmedziť vzdialená správu routera.
