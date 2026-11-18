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České úrady a hokejový zväz: Šampionát v ČR by mal byť bez Rusiek
Šéf rezortu vnútra Lubomír Metnar v stredu uistil šéfa zväzu Jana Černého, že v ČR naďalej platí zákaz vydávania krátkodobých víz Rusom.
Autor TASR
Praha 18. novembra (TASR) - České ministerstvá vnútra a zahraničných vecí sa spolu s Českým zväzom ľadového hokeja (ČSLH) zhodujú na tom, že svetový hokejový šampionát žien do 18 rokov, ktorý sa uskutoční v januári v Česku, by mal byť bez účasti ruských hokejistiek. Šéf rezortu vnútra Lubomír Metnar v stredu uistil šéfa zväzu Jana Černého, že v ČR naďalej platí zákaz vydávania krátkodobých víz Rusom. Povedal to po schôdzke novinárom. Nepredpokladá, že by pricestovali z inej krajiny schengenu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Panuje tu názorový súlad. Čo sa týka ministerstva vnútra, za mňa sa nič nemení. Existujú tu nariadenia vlády, uznesenia vlády, ktoré de facto zakazujú vydanie víz a účasť ruským športovcom na našich majstrovstvách,“ podotkol Metnar. Ak by do Česka ruské hokejistky predsa len chceli pricestovať s vízami z inej krajiny schengenu, rezort by situáciu riešil právne. „Nebol by im umožnený vstup na české územie,“ spresnil.
Černý si rokovanie s ministrom pochvaľoval. „Schôdzka bola perfektná, panuje medzi nami absolútna zhoda... Pre nás je hlavné, aby sme tu mohli usporiadať šampionát a aby bol bezpečný... teda pravdepodobne za neprítomnosti ruských hokejistiek,“ povedal s tým, že o podmienkach ešte bude diskusia a oznámi ich zrejme vláda.
Šéf zväzu zároveň podotkol, že o tom, či ruské hokejistky budú alebo nebudú zaradené do turnaja, rozhodne Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). ČSLH ho bude informovať o tom, aké v Česku platia reštriktívne opatrenia a že Rusky výnimku nedostanú.
Aby nedošlo k tomu, že by do ČR prišli s vízami z iných krajín schengenu, požiadal český minister zahraničných vecí Petr Macinka svojich rezortných partnerov, aby ich krajiny víza tiež neschválili a neudeľovali Ruskám výnimku. V utorok uviedol, že všetkým ministrom zahraničných vecí EÚ poslal list aj SMS. Dodal, že k téme sa vyjadrili na pondelkovom rokovaní v Bruseli, pričom podľa jeho slov reagovali tak, že ho podporia a víza neudelia.
O tom, že sa Rusko môže vrátiť na svetové šampionáty, rozhodol na konci októbra Športový arbitrážny súd (CAS). IIHF rozhodnutie kritizovala. Viaceré krajiny odmietajú proti ruskej reprezentácii nastúpiť, k bojkotu sa pridali napríklad Nórsko, Švédsko, Dánsko, Česko či Rakúsko.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Panuje tu názorový súlad. Čo sa týka ministerstva vnútra, za mňa sa nič nemení. Existujú tu nariadenia vlády, uznesenia vlády, ktoré de facto zakazujú vydanie víz a účasť ruským športovcom na našich majstrovstvách,“ podotkol Metnar. Ak by do Česka ruské hokejistky predsa len chceli pricestovať s vízami z inej krajiny schengenu, rezort by situáciu riešil právne. „Nebol by im umožnený vstup na české územie,“ spresnil.
Černý si rokovanie s ministrom pochvaľoval. „Schôdzka bola perfektná, panuje medzi nami absolútna zhoda... Pre nás je hlavné, aby sme tu mohli usporiadať šampionát a aby bol bezpečný... teda pravdepodobne za neprítomnosti ruských hokejistiek,“ povedal s tým, že o podmienkach ešte bude diskusia a oznámi ich zrejme vláda.
Šéf zväzu zároveň podotkol, že o tom, či ruské hokejistky budú alebo nebudú zaradené do turnaja, rozhodne Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). ČSLH ho bude informovať o tom, aké v Česku platia reštriktívne opatrenia a že Rusky výnimku nedostanú.
Aby nedošlo k tomu, že by do ČR prišli s vízami z iných krajín schengenu, požiadal český minister zahraničných vecí Petr Macinka svojich rezortných partnerov, aby ich krajiny víza tiež neschválili a neudeľovali Ruskám výnimku. V utorok uviedol, že všetkým ministrom zahraničných vecí EÚ poslal list aj SMS. Dodal, že k téme sa vyjadrili na pondelkovom rokovaní v Bruseli, pričom podľa jeho slov reagovali tak, že ho podporia a víza neudelia.
O tom, že sa Rusko môže vrátiť na svetové šampionáty, rozhodol na konci októbra Športový arbitrážny súd (CAS). IIHF rozhodnutie kritizovala. Viaceré krajiny odmietajú proti ruskej reprezentácii nastúpiť, k bojkotu sa pridali napríklad Nórsko, Švédsko, Dánsko, Česko či Rakúsko.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)