České weby zasiahol kybernetický útok, podľa Rakušana sú za ním Rusi

Praha 20. apríla (TASR) - Ruskí hackeri stoja podľa českého ministra vnútra Víta Rakúšana za kybernetickým útokom, ktorý v noci na stredu zasiahol viaceré české weby. Mimo prevádzky je aj Portál verejnej správy ČR.



"Všetky systémy odolali, žiadne informácie sa nedostali do rúk niekomu, komu by nemali. Útok bol neúspešný," cituje Rakušana portál Novinky.cz.



"V tomto prípade máme detegované, že išlo o útok ruských hackerov na české systémy. Rusko nepovažuje Českú republiku za priateľskú krajinu, to je fakt," povedal v stredu Rakušan. Útok bol vedený proti Českej republike, a to proti štátnym i súkromným inštitúciám.



O útoku hackerov na viaceré české weby informoval v stredu český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB). Medzi zasiahnutým webmi je aj Portál verejnej správy, poskytujúci bežne návštevníkom informácie o službách verejnej správy, návody na riešenie životných situácií, zoznam dátových schránok, formuláre, vestníky či odkazy na štátne inštitúcie.



České dráhy už od utorka riešili problémy s výpadkami svojej mobilnej aplikácie Můj vlak, kde nefungoval napríklad on-line nákup lístkov. Problémy mali aj niektoré české letiská. Útoky podľa Noviniek.cz súvisia s bezpečnostnou situáciou na Ukrajine, kde vedie Rusko od konca februára vojenskú inváziu.



"Bezpečnostná situácia je v Európe veľmi vážna. Bezpečnosť, prosperita nie sú samozrejmé. Musíme za to bojovať. Vojna na Ukrajine nám to nesmierne brutálnym spôsobom pripomína," povedal k situácii v Európe český premiér Petr Fiala.