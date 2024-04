Českého exprezidenta Zemana prepustili po troch týždňoch z nemocnice

Praha 3. apríla (TASR) - Bývalého českého prezidenta Miloša Zemana prepustili v stredu po troch týždňoch z nemocnice do domácej starostlivosti. Oznámila to pražská Fakultná nemocnica v Motole, informuje TASR podľa spravodajského portálu Novinky.cz.



"Miloš Zeman bol dnes prepustený do domácej starostlivosti," uviedla hovorkyňa motolskej nemocnice Pavlína Danková vo vyhlásení.



Zeman zostal v nemocnici hospitalizovaný približne 20 dní po operácii nedokrvenej nohy, po ktorej tam absolvoval tiež rehabilitácie. "Aktuálne laboratórne nálezy sú priaznivé. Pán exprezident je schopný chodiť s oporou chodítka," uviedla na tlačovej konferencii lekárka Lucie Valentová-Bartáková.



Pripomenula, že kritické nedostatočné prekrvenie prezidentovej končatiny spôsobila krvná zrazenina. Lekári počas operácie preto Zemanovi spravili plastiky tepny, odstránili krvné zrazeniny a spriechodnili krvné riečisko. Rozvíjajúci sa opuch lekári riešili fasciotómiami, pri ktorých narezali obal svalov. Tie počas hospitalizácie potom uzavreli.



"Aj keď je pacient naďalej krehký, sme spokojní s výsledkom," uviedol ďalší z lekárov Radan Keil.



Prednosta kliniky zobrazujúcich metód Miloslav Roček predtým upozornil, že trombóza by sa u 79-ročného Zemena mohla opakovať a je tomu preto nutné prispôsobiť liečbu.



Zeman podľa Noviniek trpí neuropatiou dolných končatín, ktorá sa okrem iného prejavuje aj necitlivosťou nôh. Okrem toho sa lieči aj s cukrovkou. V minulosti ho už viackrát hospitalizovali so zdravotnými ťažkosťami. Vo vážnom stave ho prijali do nemocnice aj v októbri 2021, keď bol ešte prezidentom.