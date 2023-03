Českého medika, ktorého vážne zranili v Donbase, previezli do Kyjeva

Kyjev/Praha 22. marca (TASR) - Českého zdravotníka, ktorý utrpel vážne zranenia pri frontovej línii na východe Ukrajiny, previezli v utorok do Kyjeva. Jeho zdravotný stav však naďalej neumožňuje prevoz do Česka. V stredu to na sociálnej sieti uviedli zástupcovia projektu Phoenix, v ktorom Čech pôsobil. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vzhľadom na pretrvávajúci vážny zdravotný stav nie je v blízkej dobe možný jeho prevoz do vlasti. Zdravotnícky personál v Kyjeve mu poskytuje najlepšiu možnú starostlivosť a na mieste sú s ním aj jeho blízki," napísali zástupcovia projektu. Napriek tomu, že stav medika je stabilizovaný, situáciu označili za vážnu a nepredvídateľnú.



Českého zdravotníka zasiahol šrapnel, keď sa pokúšal evakuovať zranenú osobu. Podľa Phoenixu bol dôležitým členom tímu, ktorý len počas posledného výjazdu zachránil 25 ľudí.



Cez víkend padol na Ukrajine český dobrovoľník, ktorý bojoval za ukrajinskú stranu. Podľa informácií rezortu zahraničných vecí ide o druhého českého dobrovoľníka, ktorý zahynul na Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Podľa serveru Seznam Zprávy, ktorý sa odvoláva na dobrovoľníkov pôsobiacich priamo na fronte, je však padlých Čechov viac.



Projekt Phoenix sa venuje pomoci v oblastiach konfliktu na Ukrajine už približne rok. Ukrajinských vojakov učia bojovú medicínu a zároveň im pomáhajú priamo na frontovej línii. "Cítime, že je našou povinnosťou pomáhať. S vedomím všetkých rizík a bezodplatne," dodala organizácia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)