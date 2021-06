Českého policajta počas domovej prehliadky zranila výbušnina

Praha 26. júna (TASR) - Českí detektívi a policajti vykonávali v sobotu v pražskej štvrti Libeň raziu s cieľom nájsť muža podozrivého zo spáchania násilného trestného činu, keď pri otvorení dverí do bytu došlo k výbuchu, pri ktorom jeden z nich utrpel zranenie, informoval český spravodajský server Novinky.cz



"Pri vstupe do bytu na ulici U Libeňského pivovaru v Prahe 8 došlo k výbuchu a zraneniu jedného z policajtov," uviedol hovorca polície Jan Daněk na Twitteri.



"Výbuch pravdepodobne spôsobil nástražný systém umiestnený vo dverách. Teraz na mieste zasahuje pyrotechnik a bude nasledovať prehliadka bytu. Podozrivý sa v byte nenachádzal," dodal hovorca.



Zasahujúci policajt podľa Daněka utrpel zranenie, následkom ktorého má problémy so sluchom.