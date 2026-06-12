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Českému vojakovi sa skončila karanténa, príznaky eboly sa neprejavili

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V Česku bol v podobnom čase pre ebolu umiestnený do karantény aj americký lekár, ktorý pôsobil v KDR.

Autor TASR
Praha 12. júna (TASR) - Česká armáda po troch týždňoch ukončila karanténu vojakovi, ktorý sa v máji vrátil z Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde bol na mierovej pozorovateľskej misii OSN. V krajine sa aktuálne šíri vírus ebola, vojaka preto po návrate poslali preventívne do izolácie, hoci sa podľa Zdenky Sobarňa Košvancovej z Generálneho štábu Armády ČR priamo s nakazenými nestretol. O jeho prepustení v piatok informovala armáda na sociálnej sieti X, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Český vojak, ktorý sa 22. mája vrátil z pozorovateľskej misie OSN na území Konžskej demokratickej republiky, teda potvrdeného ohniska eboly, bol dnes prepustený z preventívnej karantény. Počas svojho pobytu v Kongu neprišiel do potvrdeného kontaktu s touto chorobou a nevykazoval žiadne príznaky. Karanténa v zariadení Odboru biologickej ochrany Těchonín bola nariadená len z preventívnych dôvodov,“ uviedla armáda.

Vzhľadom na zvýšený záujem verejnosti armáda ešte v máji podotkla, že umiestnenie do izolácie je po návrate zo zahraničnej misie štandardný krok, ktorý musí podstúpiť väčšina vojakov. V zariadení absolvujú základné zdravotnícke vyšetrenie či základný psychologický pohovor.

V Česku bol v podobnom čase pre ebolu umiestnený do karantény aj americký lekár, ktorý pôsobil v KDR. Prijala ho Fakultná nemocnica Bulovka. Hoci ten do kontaktu s nakazenými prišiel, za tri týždne karantény sa uňho žiadne príznaky neprejavili a nemocnica ho v stredu prepustila.

Najnovšia epidémia eboly vypukla v KDR v polovici mája v provincii Ituri. Odvtedy sa vírus rozšíril do ďalších provincií aj susednej Ugandy. Úrady v KDR tento týždeň informovali, že v krajine už vírusu podľahlo viac ako 100 ľudí.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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