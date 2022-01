Českí archeológovia našli stredoveký hrob s kostrou černošky

Praha 16. januára (TASR) - Českým archeológom sa podaril neobvyklý nález. Na hradisku Tetín v okrese Beroun objavili hrob, ktorý ukrýval kostrové pozostatky patriace staršej žene. Zaujímavé a nečakané je, že táto žena bola černoška.



Správu priniesla v sobotu spravodajská stanica ČT24.



Archeológovia neďaleko Kostola sv. Kataríny narazili na niekoľko hrobov. Miesto leží v areáli ranostredovekého hradiska. Archeológovia odobrali pozostatky a na prelome januára a februára minulého roka ich odoslali na analýzu.



Vedcov najviac zaujala jedna z kostier - na území Česka ide o niečo mimoriadne. Z popisu kostí sa totiž ukázalo, že táto dospelá žena musela byť návštevníčkou z veľkej diaľky; vlastnosti jej lebky zodpovedajú tomu, že išlo o černošku alebo miešanku.



Podľa kostí sa dá usudzovať, že zomrela vo veku 40 až 50 rokov. Dôkazy pre jej černošský pôvod sú pomerne silné. Pokiaľ sa to potvrdí, mohli by byť pozostatky dôležitým dokladom širších kontaktov stredovekých Čiech s okolitým svetom.



"Drobné výrastky v dutinách horných čeľustí indikujú chronický zápal dutín, čo možno interpretovať ako výsledok dlhodobého prechladnutia. Z toho vyplýva, že dotyčná žena žila v prostredí, na ktoré nebola adaptovaná," uviedli archeológovia.



To, kedy žena žila a umrela, nemožno bez ďalších materiálnych nálezov presne určiť. Na danom pohrebisku sa začalo pochovávať niekedy v 11. až 12. storočí.



Na územie Česka sa v stredoveku dostávali pomerne bežne pútnici, návštevníci a obchodníci z ďalekých krajín. České kráľovstvo bolo súčasťou Európy, ktorá už vtedy prepájala rozsiahle siete medzinárodných obchodných i kultúrnych trás.