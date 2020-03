Českí colníci objavili státisíce respirátorov, mierili do zahraničia

Praha 18. marca (TASR) - Českí colníci objavili počas kontroly v sklade v priemyselnej zóne v meste Lovosice na severozápade Čiech až 680.000 respirátorov, 25.000 rúšok a ďalšie ochranné pomôcky. Je podozrenie, že mali byť vyvezené z Českej republiky. Teraz si ich prevezme štát: časť pomôcok si nechá Ústecký kraj a zvyšok pôjde do Prahy. V utorok neskoro večer to uviedol hajtman tohto kraja Oldřich Bubeníček, ktoré citoval portál Novinky.cz.



"Zistilo sa, že v Lovosiciach v skladoch sú ochranné pomôcky, pri ktorých bolo podozrenie, že by mohli byť vyvezené z Českej republiky," povedal hajtman za KSČM (Komunistickú stranu Čiech a Moravy).



Minister vnútra Jan Hamáček na Twitteri potvrdil, že išlo o zásah polície proti špekulantom s rúškami. Na jeho podnet hajtman spolu s políciou, v súlade s krízovým zákonom, zadržali takmer 700.000 rúšok od firmy, ktorá ich mala dodať zdravotníkom, ale v poslednej chvíli sa snažila zvyšovať cenu.



Časť ochranných pomôcok dostanú policajti a hasiči.



Česko trpí nedostatkom rúšok a ďalších ochranných pomôcok už od začiatku krízy s nákazou novým koronavírusom. Ľudia si šijú rúška z látky aj sami. České ministerstvo vnútra zaplatilo od soboty 14. marca za dodávky, ktoré majú ešte len prísť, 1,065 miliardy korún (39,46 milióna eur), napísal spravodajský portál Novinky.cz.