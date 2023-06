Českí colníci odhalili najväčší prípad výroby anabolík v histórii

Praha 28. júna (TASR) - Českí colníci v spolupráci so slovenskými a poľskými kolegami odhalili doteraz najväčší prípad výroby a distribúcie anabolík s medzinárodným presahom. Organizovaná skupina anaboliká vyrábala najmenej desať rokov. V kauze zadržali 19 ľudí, hlavným organizátorom hrozí až 12-ročné väzenie. V stredu prípad zverejnila Colná správa ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Pri domových prehliadkach bolo u nás zadržaných deväť osôb, z toho štyria sú vo väzbe, na Slovensku päť a v Poľsku tiež päť, z ktorých traja boli umiestnení do väzby," uviedli českí colníci.



Spoločný vyšetrovací tím okrem 19 zadržaných zaistil aj peniaze v hotovosti, na bankových účtoch či vo virtuálnej mene a ďalší majetok v hodnote viac než sto miliónov českých korún (viac než 4,2 milióna eur). Hodnota majetku zaisteného na Slovensku ešte nebola vyčíslená.



"Boli odhalené dve výrobné laboratóriá, statisíce nelegálne vyrobených anabolík v tabletkách aj v ampulkách a viac než 300 kilogramov látok na ich výrobu," spresnila česká colná správa.



Medzinárodná organizovaná skupina riadená prevažne z ČR anaboliká podľa colníkov nelegálne vyrábala v Česku a v Poľsku. Svoje produkty ponúkala na diskusných weboch a stránkach zameraných na kulturistiku takmer po celom svete. Výnosy z trestnej činnosti boli vďaka minimálnym vstupným nákladom pomerne vysoké a postupne ich legalizovali prostredníctvom takzvaných bielych koňov a rôznych účtov v ČR, SR, Poľsku, Litve, na Malte a v Bulharsku.



Náznaky možného nelegálneho obchodu si colníci všimli pred dvomi rokmi pri zásielke do Spojených štátov. Sledovaním zásielok, odosielateľov a príjemcov začali postupne rozkrývať sieť nelegálnych obchodníkov s týmito látkami. Neskôr prípad prepojili s ďalšími informáciami od kolegov zo Slovenska a Poľska.



V prípade preukázania viny pri trestnom čine výroby a iného zaobchádzania s látkami s anabolickým a iným hormonálnym účinkom hrozí hlavným organizátorom až 12-ročný trest.



Na rozkrytí nebezpečného medzinárodného gangu s českými colníkmi spolupracovala Národná protidrogová centrála, slovenská NAKA, poľský útvar CBSP Katowice, Europol a Eurojust.