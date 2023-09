Českí colníci odhalili pašerákov drog, konope prevážali medzi zemiakmi

Praha 26. septembra (TASR) - Českí colníci v spolupráci s Národnou protidrogovou centrálou a poľskou políciou odhalili medzinárodnú skupinu, ktorá vo veľkom pestovala marihuanu a pašovala ju po Európe. Táto skupina za uplynulé tri roky skúpila a previezla takmer 1,3 tony konope. V utorok to oznámila Colná správa ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Táto skupina najmenej desiatich Poliakov prevážala marihuanu zo Španielska do Poľska a ďalších krajín. Skupina chcela zmeniť spôsob prepravy po tom, ako bolo vo Francúzsku zaistených niekoľko kamiónov s pašovaným tovarom. Pašeráci oslovili českú prepravnú spoločnosť z Uherského Hradišťa a jej majiteľovi prisľúbili za pašovaný tovar odmenu.



Colníci mali o podozrivom kamióne informácie vďaka policajnej spolupráci, a tak náklad skontrolovali. "Vo veľkých vreciach medzi zemiakmi našli ukrytých 137 kilogramových balíčkov. Bolo v nich vákuovo zabalené sušené konope v hodnote približne osem miliónov českých korún (takmer 330.000 eur)," povedala Martina Kaňková zo sekcie pátrania Generálneho riaditeľstva ciel. Cena by sa podľa jej slov v ďalšej distribúcii ešte zvýšila.



Kriminalisti následne zadržali a obvinili niekoľko ľudí vrátane právnickej osoby - prepravnej spoločnosti -, majiteľa firmy a jeho syna spolu s manželkou, ktorí kamión s nelegálnym nákladom šoférovali. Neskôr obvili aj páchateľa českej národnosti dlhodobo žijúceho v Holandsku. Ten predtým pracoval ako šofér kamióna práve pre danú spoločnosť a do ČR dovážal kokaín, tablety extázy či marihuanu a nezákonne s nimi obchodoval.



Polícia pri domových prehliadkach zaistila 3,6 milióna českých korún v hotovosti a ďalších takmer 5 miliónov korún na bankových účtoch. Okrem toho zaistila aj auto, dva kilogramy kokaínu, sušinu marihuany a ďalšie dôkazy. Páchateľom v Česku hrozí trest odňatia slobody od osem do 18 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)