Českí diplomati, ktorých vyhostilo Rusko, opustili Moskvu

Praha 17. júna (TASR) - Dvaja zamestnanci českého veľvyslanectva v Moskve, ktorých tento týždeň Rusko označilo za nežiaduce osoby, v stredu opustili ruské územie. Českému rozhlasu (ČRo) to potvrdil hovorca českej ambasády v Moskve Jan Jindřich.



České ministerstvo zahraničných vecí ani české veľvyslanectvo ale ich mená nechceli spresniť.



Vyhostiť dvoch českých diplomatov sa Rusko rozhodlo v reakcii na rovnaký krok Českej republiky. Ruské ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo českého veľvyslanca v Moskve Vítězslava Pivoňku, ktorému oznámilo mená dotknutých diplomatov a označilo ich za nežiaduce osoby.



Rusko mali opustiť do stredy večera so svojimi rodinami.



Česká republika 5. júna vyhostila dvoch ruských diplomatov v reakcii na vyšetrovanie úniku informácie o tom, že do Česka prišiel agent ruských tajných služieb s jedom ricín. Bezpečnostné úrady agenta vyhodnotili ako riziko pre pražského primátora Zdeňka Hřiba, starostu Prahy 6 Ondřeja Kolářa a starostu katastrálneho územia Prahy Řeporyje Pavla Novotného.



Tieto informácie, ktoré českým tajným službám posunul jeden zo zamestnancov ruského veľvyslanectva, však boli vymyslené, čo podľa Babiša poškodilo česko-ruské vzťahy a bezdôvodne zaťažilo bezpečnostné zložky.



Ruské veľvyslanectvo krok českej vlády označilo za nepriateľský s tým, že ide o provokáciu.



Aféra prepukla po tom, čo týždenník Respekt napísal, že podľa informácií českých tajných služieb do Prahy pricestoval ruský agent, ktorý plánuje otráviť troch českých politikov ako odplatu za podporu krokov, ktoré nahnevali Moskvu - vrátane odstránenia sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva z jedného z pražských námestí. Zmienená trojica českých politikov a ich rodiny odvtedy majú policajnú ochranu.