Českí dobrovoľníci previezli z Uble na Ukrajinu už 180 ton potravín

Ubľa 28. apríla (TASR) – Nezávislé zoskupenie Čechov, ktoré na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode v Ubli funguje od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine, previezlo do ukrajinských miest už 180 ton potravín. Aby mohli pomáhať, väčšina z dobrovoľníkov opustila svoje zamestnanie i zabehnutý spôsob života. Ako pre TASR za zoskupenie uviedla Aneta Otýlie Adámková, prvá vlna solidarity už opadla, na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Ukrajincov už iniciatíva oslovuje veľké spoločnosti.



"Za hranice jazdíme každý deň. Nikdy to nie je jedna veľká dodávka, väčšinou aspoň dve, inokedy štyri. Čo sme počítali, od začiatku vojny sme urobili okolo 140 výjazdov," priblížila Adámková. Nákladné vozidlá, financovanie pohonných látok pre ne a potrebné dokumenty na prevoz humanitárnej pomoci zabezpečila dobrovoľníkom pôsobiacim ako platforma Humanitární koridor přímo na Ukrajinu nemecká organizácia Blindspots.



Humanitárnu pomoc získavajú zo zbierok a prevážajú na Ukrajinu podľa informácií od svojich tamojších kontaktov. "Sme naviazaní na cirkvi a rôznych koordinátorov humanitárnej pomoci. Vždy sa snažíme každý kontakt overiť, hovoriť s tými ľuďmi, mať ich doklady, mať dôkazy, že pomoc sa naozaj dostala tam, kde je potrebná," ozrejmila dobrovoľníčka. Aktuálne sa pre zabezpečenie potrebnej materiálnej pomoci snažia dobrovoľníci nadviazať spoluprácu s väčšími obchodnými reťazcami, firmami či nemocnicami. "Je to však ťažké," skonštatovala Adámková.



Podľa Adámkovej slov prišli členovia platformy na hranicu pomáhať osobne, pretože pre udalosti na Ukrajine "nemohli zostať sedieť doma" alebo nemohli pomôcť finančne. "Väčšina z nás počítala s tým, že tu budeme len niekoľko dní či týždňov. Ale po tom, ako tu človek niekoľko dní zostal, mu bolo jasné, že sa nemôže vrátiť domov a nerobiť v tejto situácii nič," doplnila s tým, že sieť približne 30 dobrovoľníkov rôznych vekových kategórií je pripravená prevážať humanitárnu pomoc na Ukrajinu, kým to bude potrebné, a to i po skončení vojnového konfliktu.



Od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu vyviezla do Zakarpatskej oblasti na Ukrajine viac ako 160 ton materiálnej pomoci aj nezisková organizácia Človek v ohrození (ČvO). Ako TASR informovala jej mediálna koordinátorka Lenka Kačmárová, v regióne sa podľa posledných odhadov nachádza 200.000 až 400.000 vnútorných vysídlencov. Podľa ČvO preto v Zakarpatsku naďalej chýbajú pravidelné dodávky jedla, hygienických potrieb, ale aj prístup k pitnej vode. „Je tiež nedostatok matracov, pračiek, spŕch či vybavenia kuchýň,“ doplnila Kačmárová. Na pomoc ľuďom z Ukrajiny prispeli súkromní, firemní aj inštitucionálni darcovia prostredníctvom ČoV dosiaľ sumou viac ako 7,1 milióna eur.