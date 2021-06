Českí experti upozornili na možné komunitné šírenie delta variantu

Praha 23. júna (TASR) - Český odborníci upozornili na možné komunitné šírenie delta variantu koronavírusu v krajine, informoval v stredu spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na správu Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ).



Vedúca Národného referenčného laboratória Helena Jiřincová uviedla, že variant delta sa šíri v Libereckom, Juhočeskom, Moravskosliezskom, Královohradeckom, Úsťanskom kraji, v kraji Vysočina a v Prahe. V štandardnom režimu sekvenovania však podľa nej stále dominuje variant alfa, predtým označovaný ako britský.



Na území ČR k 18. júnu podľa Jiřincovej preukázali celkovo 30 prípadov delta variantu.



Krajské hygienické stanice sa podľa ministerstva zdravotníctva ČR teraz viac zamerajú na kontrolu turistov zo zahraničia.



"Objavenie variantu delta s podozrením na komunitné šírenie v Libereckom a Juhočeskom kraji by malo byť znamením, že dôsledná kontrola všetkých osôb akýmkoľvek spôsobom prekračujúcich naše hranice je opodstatnená," napísala Jiřincová.



Možné komunitné šírenie delta variantu pre denník Právo potvrdil i epidemiológ Roman Prymula.



"Zachytili sa prípady, kde nie je jasné, kde sa dotyční nakazili," povedal. Podľa Prymulu by sa mal zaviesť prísnejší režim na letiskách, najmä v prípade príletov z oblastí, kde sa indický variant šíri.



Delta, predtým známy ako indický variant, je nákazlivejší ako ostatné mutácie vírusu a šíri sa dvakrát rýchlejšie než súčasné varianty, píšu Novinky.cz. Variant delta bude podľa mať podľa expertov zrejme počas leta v Česku prevahu. Zatiaľ sa však nepreukázalo, že by spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia.