Českí hasiči kvôli búrkam zasahovali takmer v tisícke prípadov

⛈️ Od včerejšího odpoledne jsme zasahovali ve více než 946 případech v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíce technických pomocí evidujeme v krajích Středočeském, Jihočeském a Ústeckém. pic.twitter.com/oqCkMQwYwZ — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 11, 2024

Praha 11. júla (TASR) - Českí hasiči kvôli silným búrkam v stredu popoludní a v noci na štvrtok zasahovali vo viac než 940 prípadoch, uviedli to na sociálnej sieti X. Počasie komplikovalo situáciu na železnici aj v energetike, viaceré detské tábory sa museli evakuovať. Podľa servera Novinky.cz boli vo štvrtok ráno tisícky domácností stále bez elektriny, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe." spresnili hasiči. Okrem odpratávania popadaných stromov pomáhali aj s odčerpávaním vody zo zatopených pivníc, ale tiež pri ďalších situáciách.Napríklad v jednej z obcí v Pardubickom kraji zasiahol blesk strechu domu, ktorá začala horieť. Hasiči plamene zlikvidovali, ale škoda zatiaľ nie je stanovená, pretože majiteľ domu je odcestovaný na dovolenke. V inej obci spadol strom na zaparkované auto a v ďalšej v areáli detského tábora, nikomu sa podľa servera Novinky.cz nič nestalo. Viacero táborov v rôznych krajoch sa však muselo evakuovať.Po búrkach zostali bez elektriny tisícky domácností, a to najmä v Juhočeskom kraji. Z pôvodných 18.000 domácností, ktorým prúd v noci vypadol, sa podľa hovorcu spoločnosti EG.D. Lubomíra Budného podarilo vo štvrtok ráno tento počet znížiť na 12.000. Výpadky nastali aj v Pardubickom a Královohradeckom kraji.Štvrtok bude podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v porovnaní so stredou pokojnejší. "uviedli meteorológovia na sieti X. Teploty by podľa nich mali na väčšine územia dosiahnuť maximálne 26 až 30 stupňov, pričom na južnej Morave to môže byť až 32 stupňov. Veľmi silné búrky sa môžu vrátiť v piatok.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)