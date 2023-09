Českí hasiči sa vrátili z Grécka, zasahovali tam tri týždne

Praha 13. septembra (TASR) - Českí hasiči sa v utorok po trojtýždňovej misii vrátili z Grécka, kde pomáhali s hasením rozsiahlych požiarov. Generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimír Vlček ich nasadenie v stredu označil za výnimočné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V rámci českého tímu sa do medzinárodnej misie zapojilo 119 hasičov, 14 zdravotníckych záchranárov, posádka vrtuľníka Black Hawk a technici a mechanici výrobcov zásahových vozidiel. Celkom išlo podľa slov hovorkyne HZS Martiny Götzovej o 140 ľudí.



Pozemný tím bol v Grécku nasadený tri týždne, všetci jeho členovia sa k 1. septembru vymenili. Modul leteckého hasenia bol v akcii deväť dní bez rotácie. Pozemný tím pôsobil v oblasti Alexandrupoli v blízkosti grécko-tureckej hranice.



Generálny riaditeľ HZS ČR Vladimír Vlček sa poďakoval nielen hasičom, ale aj zdravotníkom, ktorí s hasičmi podľa jeho slov absolvovali takúto zahraničnú misiu prvýkrát. Nasadenie českého tímu bolo podľa neho do určitej miery jedinečné a výnimočné.



Podľa Vlčka bolo Česko jedinou krajinou EÚ, ktorá pri hasení použila aj vrtuľník. Niektoré ďalšie štáty nasadili lietadlá. Použitie takzvaných flexitankov pri vrtuľníkovom hasení bolo podľa neho pre Grékov niečo nové. "Trvalo nám niekoľko dní, než sme Grékov presvedčili o tom, že to má svoje jednoznačné výhody najmä v skrátení času medzi naberaním vody a hasením," povedal Vlček.



Ako zdôraznila Götzová, požiar, ktorí v Grécku pomáhali hasiť aj českí hasiči, bol najväčším v Európe od roku 2000. Oheň spálil plochu väčšiu než 96.000 hektárov. V rámci európskej spolupráce poskytlo Grécku pomoc 11 krajín, čo znamenalo nasadenie viac než 600 zahraničných hasičov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)