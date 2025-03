Českí hasiči stále likvidujú následky nehody cisterien

Praha 3. marca (TASR) - Olomouckí hasiči v pondelok pokračujú v odstraňovaní následkov piatkovej havárie nákladného vlaku pri obci Hustopeče nad Bečvou, pri ktorej sa vykoľajilo 15 vozňov s cisternami prevážajúcimi toxický benzén. Železničná inšpekcia zatiaľ škodu odhadla na 225 miliónov českých korún (takmer deväť miliónov eur). Uviedla to v pondelok na svojom webe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Vo vlaku bolo radených 17 vozňov, pričom 15 z nich sa vykoľajilo. Škody na mieste mimoriadnej udalosti boli zatiaľ odhadnuté na 225 miliónov korún – 75 miliónov infraštruktúra, 50 miliónov vlak, 100 miliónov životné prostredie," spresnili inšpektori, ktorí začali vlastné vyšetrovanie tejto udalosti.



Hasiči na mieste nepretržite pracujú približne od piatkového poludnia, keď sa nehoda stala. Hovorkyňa HZS Olomouckého kraja Lucie Balážová vo vysielaní stanice ČT24 uviedla, že v priebehu víkendu odčerpali tri cisterny benzénu. Zároveň pripomenula, že v jednej sa nachádza približne 60 ton tejto toxickej látky. Zásah je podľa nej náročný a ešte nejaký čas potrvá.



"Je potrebné veľké množstvo jednotiek, hasičov a zároveň zasahujú v ťažkej ochrane, čo je to najväčšie bezpečnostné opatrenie, ktoré máme. Sú to špeciálne obleky, dýchací prístroj a ďalšie vybavenie, ktoré je potrebné, aby hasiči mali, aby bolo chránené ich zdravie," vysvetlila Balážová. Dodala, že výsledky z pojazdného chemického laboratória, ktoré od piatka na mieste odoberá vzorky zo vzduchu či z vody, boli zatiaľ negatívne.



Polícia podľa hovorkyne Miluše Zajícovej zistila, že lokomotíva nákladného vlaku sa pri prejazde návestidlom a koľajovou výhybkou v blízkosti budovy železničnej stanice Hustopeče nad Bečvou z nezistených príčin odpojila od zvyšku vlakovej súpravy. Následne sa vlak vykoľajil a zachvátil ho požiar.



"Boli začaté úkony trestného konania pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbalosti," citoval Zajícovú server Novinky.cz. Zaisťovanie podkladov a dokumentácie prípadu podľa nej potrvá niekoľko mesiacov.