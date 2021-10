Českí horolezci, ktorí uviazli na pakistanskej hore, sa vracajú domov

Praha 10. októbra (TASR) - Českí horolezci Jakub Vlček a Petr Macek, ktorých pakistanská armáda zachránila v polovici septembra na hore Rakapoši, sa vracajú späť do vlasti. Českého ministra zahraničných vecí Jakuba Kulhánka citoval v nedeľu spravodajský portál iDNES.cz.



Podľa Českej televízie sa horolezci vrátia do Prahy v nedeľu popoludní.



Vyjednávanie o návrate oboch mužov bolo podľa Kulhánka náročné. Dodal, že rezort diplomacie za ich prepustenie nič neplatil, dvojica zatiaľ uhradila iba poplatky vo výške zhruba 100.000 českých korún (približne 3900 eur). Podľa ministra je zvyšok dlžnej čiastky ich súkromná vec.



"Veľká vďaka patrí kolegom za výbornú diplomatickú prácu. Chcel by som poďakovať aj pakistanskej strane za ústretovosť," napísal v nedeľu Kulhánek na Twitteri. Zároveň zdôraznil, že "aj v zahraničí nesie každý zodpovednosť za svoje konanie". Podľa portálu iDNES.cz tým narážal na problémy dvojice horolezcov, ktorých pakistanské úrady zadržiavali v krajine z dôvodu nezaplatenia záchrannej operácie.



Kulhánek ďalej dodal, že česká ambasáda v pakistanskom hlavnom meste Islamabad aj pracovníci ústredia ministerstva zahraničných vecí poskytovali dvojici štandardnú konzulárnu ochranu vrátane pomoci s komunikáciou s pakistanským inštitúciami a českou poisťovňou.



Dvojica horolezcov uviazla v nedeľu 12. septembra spolu s miestnym sprievodcom na 7788-metrovej hore Rakapoši a o tri dni neskôr ich do bezpečia odviezol vrtuľník pakistanskej armády. Ich záchranu komplikovalo nepriaznivé veterné počasie a vysoká nadmorská výška. Následne sa však ukázalo, že záchrannú operáciu si horolezci zrejme budú musieť sami zaplatiť. Ich poisťovňa im totiž sumu za záchrannú operáciu nemieni zaplatiť z dôvodu, že horolezci podľa nej porušili pakistanské zákony a konali v rozpore so zmluvnými podmienkami poistenia. Pakistanské úrady navyše hrozili, že horolezcom do zaplatenia nákladov vo výške zhruba pol milióna českých korún (vyše 19.000 eur) nepovolia opustiť krajinu. Dodali, že Macek a Vlček na horu liezli bez povolenia a mali tiež neplatné víza. Vlček spomínané pochybenia dvojice odmietol s tvrdením, že horolezci mali poistku s najvyšším plnením a hora sa podľa neho nenachádza v nebezpečnej oblasti, ako tvrdila ich poisťovňa UNIQA. Povolenie k výstupu podľa neho bolo pred dokončením, píše iDNES.cz.



Hora Rakapoši, nachádzajúca sa v pohorí Karakoram, je 27. najvyššou horou sveta. Medzi horolezcami je považovaná za jeden z najťažšie zdolateľných vrcholov, keďže zo základného tábora na vrchol je potrebné prekonať 5000 výškových metrov.