Českí komunisti odporúčajú voliť Babiša: Ak je on zlo, Pavel je peklo

Praha 19. januára (TASR) - Prezidentského kandidáta Andreja Babiša podporila pred druhým kolom volieb mimoparlamentná Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM). Svojich voličov vyzvala, aby dali hlas českému expremiérovi, lebo je podľa nich protivládnym kandidátom. Babišov súper Petr Pavel je pre nich neprijateľný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ak je Andrej Babiš zlo, tak jeho protikandidát Petr Pavel je vyložene peklo pre Českú republiku a jej občanov!" napísala KSČM vo svojom odporúčaní. Za zlo označila Babiša neúspešná prezidentská kandidátka Danuše Nerudová.



KSČM tiež dodala, že podpora bývalého premiéra je pre nich voľbou menšieho zla. "Pre KSČM to nie je voľba srdcom, ale voľba toho, kto z ponúkanej dvojice predstavuje menšiu hrozbu pre peňaženky občanov a vojnové besnenie!" dodala strana.



Komunisti Pavla kritizujú napríklad za to, že prijal podporu vládnej koalície, ktorá KSČM dlhodobo odsudzuje, či za jeho podporu ďalších dodávok zbraní pre Ukrajinu. Názory Pavla označili za asociálne a kritizovali aj jeho charakter. "Svižne zvládol prezliecť kabát takým spôsobom, že by sa nemusel hanbiť za prezývku Generál Zrada," uviedla KSČM.



Generál vo výslužbe Petr Pavel bol pred rokom 1989 členom Komunistickej strany Československa (KSČ) a tiež zamestnancom Vojenského spravodajstva, avšak odmieta tvrdenia, že bol vojenským špiónom. V decembri 1989 vystúpil z KSČ a neskôr sa stal náčelníkom Generálneho štábu Armády ČR a potom aj predsedom vojenského výboru NATO.



Členom KSČ bol aj druhý kandidát Andrej Babiš. Ten podľa niektorých dokumentov údajne podpísal viazací akt a bol agentom Štátnej bezpečnosti. Babiš to však popiera a už viac než desať rokov sa pre to na Slovensku súdi.



Druhé kolo českých prezidentských volieb, v ktorom sa proti sebe postavia Petr Pavel a Andrej Babiš, sa uskutoční 27. a 28. januára.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)