Českí lekári budú zrejme opäť protestovať, podľa nich sa neplní dohoda

Praha 10. septembra (TASR) - České lekárske a zdravotnícke odbory a Česká lekárska komora (ČLK) v utorok vyzvali lekárov, aby ku koncu októbra podali v nemocniciach výpovede z nadčasových hodín, ak dovtedy nedôjde k dohode s ministerstvom zdravotníctva o úprave platov. Podľa nich sa doteraz nepodarilo naplniť niektoré body vlaňajšej dohody, ktorá v decembri ukončila ich protesty. Týmto krokom chcú donútiť vládu, aby sľub splnila, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Za tých deväť mesiacov, ktoré uplynuli od podpísania dohody, by sa už narodil nový človek a my nie sme schopní sa za takýto dlhý čas pohnúť s realizáciou," povedal predseda Lekárskeho odborného klubu - Zväzu českých lekárov (LOK-SČL) Martin Engel.



Lekárov a ostatných zdravotníkov prístup vlády podľa jeho slov unavuje a sľuby už počúvať nechcú. "Dáme vláde ešte šancu a ak sa k 31. októbru nič uspokojivé nestane, znovu sa zopakuje výpoveď z nadčasovej práce a podľa výsledkov by sme potom určili ďalšiu stratégiu," avizoval ďalší postup Engel.



Prezident ČLK Milan Kubek podotkol, že populácia starne a z toho dôvodu tiež rastie potreba zdravotnej starostlivosti. Starnú však aj zdravotníci a nedostatok lekárov sa prehlbuje. Vláda podľa jeho slov len sľubuje a problémy nerieši.



Predsedníčka Odborového zväzu zdravotníctva a sociálnej starostlivosti ČR Dagmar Žitníková upozornila na nedostatok sestier. Aktuálne ich je podľa nej v ČR takmer 14.500 vo veku nad 60 rokov, čo znamená, že o niekoľko rokov pôjdu do dôchodku. "Kto sa bude starať o pacientov?... Je dôležité nielen prilákať nových ľudí do zdravotníctva, ale aj udržať tých, ktorí tam sú," povedala s tým, že ak sa nezmenia podmienky na prácu v nemocniciach, nie je podľa nej možné počítať s tým, že zdravotníci budú.



ČLK a odborári od vlády chcú, aby sa zjednotil zákon o odmeňovaní, aby sa dodržiaval zákonník práce a prišli noví zdravotníci.



Podľa českého ministra zdravotníctva Vlastimila Válka jeho rezort svoju časť dohody splnil. "Novela zákonníka práce je účinná, požiadavky v oblasti vzdelávania boli splnené a lekárskym odborom som predložil aj návrh na zjednotenie odmeňovania zdravotníkov, ktorý presne plní decembrovú dohodu," reagoval na sociálnej sieti X. Dodal, že súčasné požiadavky odborov sú vo výške desiatok miliárd korún navyše a ak by im vláda chcela vyhovieť, musela by peniaze zobrať niekomu inému.



Českí lekári a ďalší zdravotníci protestovali aj vlani. S ministrom zdravotníctva a s premiérom Petrom Fialom sa nakoniec dohodli na kompromise a niekoľkých konkrétnych bodoch, ktoré mala vláda splniť. Podľa odborov by sa do aktuálneho protestu mohlo zapojiť ešte viac lekárov ako vlani, vtedy ich výpoveď z nadčasov podalo viac než 6000.





