Českí lekári sa nedohodli na platoch, sú pripravení štrajkovať

Praha 15. októbra (TASR) - Česká lekárska komora (ČLK) a odborári sa po mesiacoch rokovaní s ministerstvom zdravotníctva opäť nedohodli na zvýšení platov nemocničných lekárov. Minister zdravotníctva Vlastimil Válek tvrdí, že všetky tri jeho návrhy zdravotníci odmietli a v skutočnosti nemajú snahu sa dohodnúť. Tí už predtým avizovali, že sú pripravení opäť štrajkovať. Protest oznámili aj praktickí lekári pre nedostatočné úhrady, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Zmena zákona o odmeňovaní zdravotníkov bola jedným z bodov vlaňajšej dohody, ktorá ukončila štrajk nemocničných lekárov. Na jej podobe sa však lekári a ministerstvo nedokážu mesiace zhodnúť. Podľa Válka má snahu dohodnúť sa len ministerstvo.



"Odbory opakovane požadovali prostriedky, ktoré v systéme jednoducho nie sú, a bolo by nutné buď v prospech platov nemocničných zdravotníkov zobrať iným segmentom – ambulantným špecialistom, praktickým lekárom –, alebo by sa museli zvýšiť dane alebo zdravotné poistenie," povedal Válek s tým, že ani s jedným variantom nesúhlasí.



Hoci nespokojní zdravotníci tvrdia, že rezort vlaňajšiu dohodu neplní, minister je proti. "Ja som svoj sľub splnil. Predložil som tri varianty návrhu odmeňovania zdravotníkov, ktoré neboli akceptované. Nie som však ochotný pre požiadavky na zvýšenie platov brať ostatným alebo zvyšovať dane," zdôraznil.



Námestník ministra Václav Pláteník spresnil, že aktuálne je plat lekára s atestáciou podľa taríf asi 70.000 korún (viac než 2770 eur), pričom zdôraznil, že ide o tzv. nepodkročiteľné minimum, reálne môžu dostávať viac. Návrh ministerstva bol 78.000 a návrh ČLK 108.000 korún (približne 4280 eur). To si podľa Pláteníka rezort nemôže dovoliť bez toho, aby peniaze vzali iným segmentom v zdravotníctve.



Válek potvrdil, že aktuálne platí len dohoda odborov s premiérom o zvýšení tabuľkových platov zdravotníkov o 1400 korún (55 eur).



V pondelok protest ohlásili aj praktickí lekári, ktorí nesúhlasia s novou úhradovou vyhláškou na rok 2025. Podľa nich ignoruje potreby pacientov a rozpad siete praktických lekárov. Počítali s priemerným rastom úhrad o 3,3 percenta, nová vyhláška však uvádza 2,83-percentný nárast. Svoje ordinácie chcú preto nechať na konci mesiaca dva dni zavreté.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)