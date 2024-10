Českí lekári zrušili plánovaný protest, rezort im pridá

Praha 21. októbra (TASR) - Českí praktickí lekári zrušili plánovaný protest, ktorý avizovali na koniec októbra. S ministerstvom zdravotníctva sa dohodli na úprave úhradovej vyhlášky, rezort ju zmení podľa ich požiadaviek. V pondelok to oznámili zástupcovia ministerstva a lekárov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Môžem vám s radosťou oznámiť, že odvolávame protest praktických lekárov pre deti a dorast a všeobecných praktických lekárov, ktorý sme plánovali na koniec októbra, a mám radosť z toho, že budeme naďalej pokračovať v rozvoji primárnej starostlivosti," povedal po rokovaní predseda Združenia praktických lekárov Petr Šonka.



Ministerstvo podľa jeho slov nakoniec zmenilo úhradovú vyhlášku a návrh praktikov na zmenu indexov u detských a geriatrických pacientov nakoniec do úhradovej vyhlášky zapracovalo. To bude podľa neho motivačný faktor, aby lekári týchto pacientov prijímali do starostlivosti.



"Ak obom stranám ide o pacientov, čo v tomto prípade tak bolo, je rokovanie pomerne jednoduché a konštruktívne," komentoval výsledok rokovania minister zdravotníctva Vlastimil Válek, čím narážal na niekoľkomesačné rokovania s nemocničnými lekármi, ktoré minulý týždeň stroskotali. Vtedy povedal, že o pacientov išlo len ministerstvu. Práve pre protest ohlásený praktikmi sa nemocniční lekári rozhodli, že svoje protestné akcie uskutočnia až začiatkom nového roka.



Príjmy ordinácií praktikov mali budúci rok narásť o 2,8 percenta, pričom lekári žiadali 3,3 percenta. To sa teraz podľa Šonku splní. Rezort peniaze vezme z rezervy na centrovú starostlivosť, teda na inovatívnu liečbu, ktorá zahŕňa moderné drahé lieky.



K protestu praktických lekárov sa plánovali pripojiť aj ambulantní špecialisti. Pondelková dohoda s rezortom zdravotníctva sa však na nich nevzťahuje, so zástupcami ministerstva budú o svojich požiadavkách rokovať v utorok.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)