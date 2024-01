Českí meteorológovia varujú pred ľadovicou, hrozí kalamitný stav

Praha 17. januára (TASR) - Českí meteorológovia varujú pred silnou ľadovicou, ktorá by mala v stredu a vo štvrtok postupne zasiahnuť takmer celé územie Čiech a časť Moravy. Očakávajú komplikácie v doprave aj v energetike, v niektorých oblastiach hrozí kalamitná situácia. České dráhy (ČD) preto posilňujú svoje kapacity a zároveň žiadajú cestujúcich, aby sledovali aktuality z premávky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) očakáva, že od juhozápadu bude prichádzať sneženie, ktoré sa bude postupne meniť na mrznúci dážď. Na väčšine územia sa podľa jeho výstrahy bude tvoriť silná ľadovica, v horských a podhorských regiónoch bude veľmi silná.



Vo štvrtok by podľa meteorológov mali mokré povrchy s topiacim sa snehom namŕzať a postupne sa bude tvoriť aj poľadovica. "S ohľadom na mimoriadnosť meteorologickej situácie predpokladáme počas celého obdobia komplikácie v doprave a energetike. Predovšetkým v oblastiach s tvorbou veľmi silnej ľadovice, kde platí najvyšší stupeň nebezpečenstva, môže nastať kalamitná situácia," varoval ČHMÚ.



Na jeho výstrahu reagovali České dráhy a cestujúcich upozornili, že komplikácie môžu nastať aj na železnici. Prevádzku vlakov by podľa nich mohlo ovplyvniť lámanie vetiev a stromov, mrznutie výhybiek či námraza na trakčnom vedení.



"České dráhy v súvislosti s varovaním meteorológov aktivujú preventívne opatrenia, dôjde k posilneniu dispečingu a pohotovostnej služby, ktorú budú držať zamestnanci ČD tak, aby mohli v prípade potreby mimoriadne nastúpiť do služby," avizoval dopravca. V pohotovosti tiež budú pomocné lokomotívy.



ČD zároveň žiadajú cestujúcich, aby v nasledujúcich hodinách sledovali aktuálne informácie o situácii na železnici buď na webe Českých dráh, v aplikácii alebo na sociálnej sieti X. Ľudia by sa tiež na možné komplikácie mali preventívne pripraviť zásobou tekutín a liekov, ktoré pravidelne užívajú, dodal český dopravca.