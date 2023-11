Českí odborári chcú ďalej protestovať, ak s nimi vláda nebude rokovať

Praha 27. novembra (TASR) - Českí odborári sú pripravení pokračovať v protestných akciách, ak s nimi vláda Petra Fialu nebude rokovať. V pondelok to počas demonštrácie na Malostranskom námestí v Prahe vyhlásil predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Sme tu preto, lebo sa nám nepáči vývoj v Českej republike, ktorú vy (kabinet Petra Fialu) momentálne riadite. Ale napriek tomu sme pripravení, aby sme zasadli za rokovací stôl a spolu sa dohodli na tom, ako má vyzerať ČR. Ale ak nechcete, sme pripravení pokračovať v protestoch aj naďalej," povedal Středula.



Premiér už dopoludnia na tlačovom brífingu uviedol, že v takejto atmosfére s odbormi rokovať nebude. "Som pripravený vždy rokovať, ale nie pod tlakom a nie v tejto atmosfére. To žiadne rokovanie nemá zmysel," povedal Fiala. Odbory podľa neho používajú v súvislosti s protestami nepravdivé argumenty. Predseda českej vlády v tiež uviedol, že nevie, čo chcú odbory protestami dosiahnuť, keď o veciach, proti ktorým protestujú, je už rozhodnuté.







Středula na demonštrácii kritizoval prístup vlády k sociálnemu dialógu. Podľa neho to neznamená stretnúť sa v jednej miestnosti, ale hľadať kompromisy, ktoré by pomohli všetkým. Fialovi odkázal, že ak nevie, čo odbory požadujú, má si prečítať 55 strán pripomienok ČMKOS k štátnemu rozpočtu na rok 2024, kde sa to dozvie.



Odbory vyhlásili na pondelok deň protestov proti krokom českej vlády, napríklad proti konsolidačnému balíčku, dôchodkovej reforme, drahým energiám, vysokej inflácii či nedostatku financií v školstve. Celodenným štrajkom sa doň zapojili aj školy a rôznymi formami výstražného štrajku tiež mnohé firmy vrátane automobilky Škoda. V Prahe sa uskutočnilo niekoľko demonštrácií a protestných pochodov, na ktoré prišli autobusmi ľudia z rôznych častí republiky.



Na Malostranské námestie ich dorazili stovky až nižšie tisícky, svoj nesúhlas s krokmi vlády vyjadrovali hlasným trúbením a pískaním. Z dôvodu pochodu z Palachovho na Malostranské námestia bola na Malej Strane zastavená doprava. Okrem šéfa ČMKOS Středulu na pódiu vystúpili zástupcovia viacerých odborových zväzov. Prehovorili aj niektorí rečníci známi z protivládnych demonštrácií predsedu strany PRO Jindřicha Rajchla. Ten bol tiež na mieste. V dave bola napríklad aj šéfka Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) Kateřina Konečná.















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)