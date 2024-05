Českí odborári zrušili protivládnu demonštráciu

Praha 16. mája (TASR) - Českí odborári v reakcii na atentát na slovenského premiéra Roberta Fica zrušili plánovanú protivládnu demonštráciu a predsedu českej vlády Petra Fialu požiadali o rokovanie. Chcú tým prispieť k upokojeniu situácie a ukázať, že takýto prístup je efektívnejší než eskalácia napätia. Uviedli to vo štvrtok v tlačovom vyhlásení, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vo svetle udalostí, ktoré sa odohrali včera na Slovensku, a so zreteľom na rozjatrenú situáciu v ČR sa Českomoravská konfederácia odborových zväzov rozhodla prispieť k upokojeniu situácie tým, že zruší demonštráciu zvolanú na 21. mája 2024," napísali odborári. K tomuto kroku podľa ich slov dospeli aj po diskusii so slovenskými kolegami, ktorí im popísali aktuálnu situáciu v SR.



ČMKOS podľa ich slov vždy preferovala konsenzus a sociálny dialóg. "Žiadame premiéra ČR o rokovanie s predsedami a predsedníčkami odborových zväzov ČMKOS, aby sme o témach, ktoré mali byť predmetom demonštrácie, mohli rokovať a zároveň ukázať spoločnosti, že takýto prístup je nielen možný, ale aj efektívnejší než eskalácia napätia," dodali odborári.



Fiala zrušenie protestu ocenil. "Je to teraz správny krok a verím, že bude znamenať aj návrat k rokovaciemu stolu," napísal na sociálnej sieti X. Rozhodnutie odborov privítal aj minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka so slovami, že vždy preferuje rokovanie.



ČMKOS chcela protestovať proti plánom niektorých koaličných strán na zavedenie možnosti výpovede bez udania dôvodu, predlžovaniu veku odchodu do dôchodku či skracovaniu výpovednej lehoty.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)