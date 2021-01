Českí pamiatkari vyhlásili ochranné pásmo brnianskej vily Tugendhat

Brno 27. januára (TASR) - Funkcionalistická vila Tugendhat v Brne má od tohto týždňa vo svojom okolí nové ochranné pásmo. Oznámilo to vedenie mesta, z ktorého vyhlásenia v stredu citoval Český rozhlas.



Blízko vily sa nesmie bez súhlasu pamiatkarov výrazne premeniť charakter zástavby. Múzeum mesta Brna (MuMB) tým zároveň po rokoch dodatočne splní podmienku zápisu vily do zoznamu UNESCO. Ochranné pásmo ešte definitívne vyhlási magistrát.



"Ochranné pásmo je pomerne komorné. Siaha dolu smerom k Löw-Beerovej vile, zahŕňa aj nášho bezprostredného suseda - objekt Arnoldovej vily a zároveň Giskrovu vilu (Knižnica Ústavu geoniky AV ČR). Ochranné pásmo je šesťkrát väčšie než samotná záhrada vily Tugendhat," uviedla riaditeľka vily Iveta Černá.



Vila Tugendhat je ojedinelým dielom nemeckého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, ktorý návrh stavby vypracoval v roku 1928 na žiadosť manželov Fritza a Grety Tugendhatových. V roku 2001 vilu zapísali do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.