Českí policajti nacvičujú znovuzavedenie kontrol na hraniciach so SR

Praha 29. septembra (TASR) - Zhruba 400 českých policajtov, vojakov, colníkov, hasičov a príslušníkov väzenskej služby začalo v stredu napoludnie dvojdňový nácvik znovuzavedenia kontrol na hraniciach so Slovenskom a Rakúskom. Informoval o tom portál iDNES.cz.



Príslušníci českých silových zložiek dostali v stredu ráno fiktívny rozkaz od ministerstva vnútra. Na tlačovej konferencii to oznámil riaditeľ českej cudzineckej polície Milan Majer.



"Dnes o siedmej hodine ráno bolo polícii doručené fiktívne mimoriadne opatrenie ministerstva vnútra... Zložky budú simulovať situáciu, ktorá by nastala v prípade potreby zavedenia (hraničných) kontrol," vyhlásil Majer podľa iDNES.cz.



Akcia s názvom "Juh" sa odohráva na hraničných priechodoch Lanžhot, Mikulov a Starý Hrozenkov. Cvičenie potrvá do štvrtka. Počas akcie si policajti vyskúšajú aj zadržanie väčšieho počtu migrantov. Na tento účel použijú figurantov z policajných akadémií.



"Do akcie nasadíme zhruba 40 príslušníkov," spresnil predstaviteľ Colnej správy ČR Milan Poulíček. Muži budú pri nácviku využívať cvičených psov určených na vyhľadávanie osôb.



Portál iDNES.cz pripomenul, že ochranu hraníc v minulosti české silové zložky nacvičovali už niekoľkokrát. Podobná akcia sa uskutočnila aj minulý rok v novembri, kedy Česi zaviedli hraničné kontroly na hraniciach so Slovenskom.