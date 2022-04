Českí policajti poslali ukrajinským kolegom 12 nákladiakov s pomocou

Praha 13. apríla (TASR) - Česká polícia poslala ukrajinským kolegom vybavenie a výstroj v hodnote 52 miliónov korún, čo je v prepočte zhruba 2,1 milióna eur. Pomoc naložili do 12 nákladných automobilov, informoval v stredu spravodajský server Novinky.cz.



Darované vybavenie, ktoré má zvýšiť bezpečnosť ukrajinských policajtov, vychádza z potrieb, ktoré formulovala ukrajinská strana. Ide predovšetkým o súčasti výstroja a ďalekohľady, ale aj o služobnú obuv a nohavice.



Konvoj pozostávajúci z 12 nákladných vozidiel vyrazil v stredu ráno s policajným a hasičským sprievodom z Hlučína na severe Moravskosliezskeho kraja do neďalekého poľského mesta Rzeszów.



Poskytnutá pomoc nadväzuje na doterajšie dodávky humanitárnej i vojenskej pomoci Ukrajine, v ktorých sa angažujú české štátne inštitúcie aj občania.



Česko minulý týždeň – v rámci koordinácie so spojencami s NATO – poslalo na Ukrajinu niekoľko desiatok tankov typu T-72 a bojových vozidiel BVP-1 z mobilizačného skladu českých ozbrojených síl.