Českí policajti sa už zapojili do vyšetrovania zločinov na Ukrajine

Praha/Kyjev 29. apríla (TASR) - Do vyšetrovania ruských vojnových zločinov na Ukrajine sa zapojili už aj dvaja českí policajní experti z Kriminalistického ústavu českej polície. Na Ukrajine budú pracovať najmenej do začiatku júna, informoval v sobotu český server Novinky.cz s odvolaním sa na dôveryhodný zdroj denníka Právo.



Jeden z nich je odborníkom na balistiku a druhý na obhliadanie a dokumentáciu miesta činu. Na Ukrajinu podľa zdroja odcestovali už v pondelok 24. apríla.



Policajné prezídium ČR už začiatkom tohto mesiaca potvrdilo, že sa obaja policajti pripravovali na odchod v Holandsku a na Ukrajinu by mali zamieriť v druhej polovici mesiaca. V piatok však prezídium vzhľadom na bezpečnosť oboch expertov nechcelo komentovať, či už na Ukrajine sú a kde presne vojnové zločiny vyšetrujú, píšu Novinky.cz.



Podľa servera však možno predpokladať, že budú k dispozícii medzinárodným tímom, ktoré riešia závažné prípady vojnových zločinov na miestach s významným počtom obetí v radoch civilistov zabitých ruskými vojakmi - napríklad v ukrajinskej Buči.



Českí špecialisti by mali byť k dispozícii vyšetrovaciemu tímu patriacemu pod Medzinárodný trestný súd (ICC) v holandskom Haagu, ktorý rieši a následne trestá vojnové zločiny, píšu Novinky.



Na Ukrajinu sa okrem toho chystá aj misia 15 českých vojenských policajtov, ktorí sa takisto majú podieľať na vyšetrovaní vojnových zločinov v dôsledku ruskej agresie. Aj oni budú súčasťou medzinárodného vyšetrovacieho tímu ICC; nasadení by však mohli byť aj priamo v Haagu, kde tento tribunál sídli. Ich misiu už schválili český Senát i Snemovňa, uzatvára server.