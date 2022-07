Českí policajti zabavili páchateľom Ferrari, použijú ho proti pirátom

Praha 25. júla (TASR) - Českému policajnému zboru pribudlo do vozového parku Ferrari. Zaistili ho páchateľom, ktorí ho používali na trestnú činnosť. Po úpravách za viac ako 13.000 eur ho polícia chce využívať na špeciálne účely, informoval o tom Jakub Vinčálek z tlačového oddelenia Polície ČR.



"Vozidlo bude slúžiť celorepublikovému útvaru a rátame s jeho nasadením proti tým najagresívnejším pirátom českých ciest. Jeho potenciál môžeme využiť aj pri prenasledovaní odcudzených vozidiel, ktoré cez naše územie prechádzajú do susedných krajín," uviedol riaditeľ služby dopravnej polície Jiří Zlý.



Ferrari 142 – 458 Italia je jedným z mnohých vozidiel, ktoré každým rokom polícia zaistí ako majetok pochádzajúci z trestnej činnosti. "Vďaka výbornej práci našich kriminalistov nás toto vozidlo stálo menej ako kúpa nového auta Škoda Scala, tj. niečo málo cez 300.000 korún," uvádza polícia v tlačovej správe.



Auto s maximálnou rýchlosťou 326 km/h je vybavené kamerovým systémom, rádiostanicou, špeciálnym výstražným svetlom a súčasťou je aj pištoľový merač rýchlosti. Českí policajti ho chcú používať v boji s medzinárodnými ilegálnymi závodmi, pri dozore na tuningových zrazoch či pri pátraní po odcudzených autách.



Zaisťovanie majetku z trestnej činnosti sa podľa námestníka policajného prezidenta pre Službu kriminálnej polície a vyšetrovania (SKPV) Tomáša Kubíka českej polícii darí, a to najmä v krajoch. Hodnota zabaveného majetku dosahuje podľa neho niekoľko miliárd českých korún ročne, v roku 2021 napríklad zabavili 900 vozidiel.



"Iba za uplynulý rok sme takto zaistili majetok v hodnote necelých sedem miliárd korún a osobne som presvedčený, že v budúcnosti budeme podobne efektívni," povedal Tomáš Kubík.



Podobné automobily využívajú podľa českej polície aj bezpečnostné zbory v Taliansku, Nemecku či Veľkej Británii.